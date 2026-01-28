Regularización masiva de inmigrantes en España

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
El gobierno de España anunció que concederá estatus legal a cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin permiso de residencia, en una medida que marca un fuerte contraste con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y en buena parte de Europa.
La iniciativa, presentada por la ministra de Migración, Elma Saiz, permitirá otorgar residencia legal por hasta un año y autorización para trabajar a quienes hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025.
El beneficio alcanzará a inmigrantes que puedan demostrar al menos cinco meses de permanencia en España y carezcan de antecedentes penales.
Según el Ejecutivo, la regularización podría favorecer a unas 500.000 personas, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta 800.000. Muchos de ellos se desempeñan en sectores clave como la agricultura, el turismo y los servicios, pilares de la economía española.
Saiz explicó que el gobierno decidió “no mirar para otro lado” y por eso avanzó mediante un decreto expedito que sortea un proyecto similar estancado en el Parlamento.
La medida comenzaría a aplicarse entre abril y junio y fue celebrada por organizaciones de migrantes, asociaciones civiles y la Iglesia católica, que la calificaron como un acto de justicia social.
