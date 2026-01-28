Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Riesgo País sigue en baja

Se consolida por debajo de los 500 puntos básicos

28 de Enero de 2026 | 11:25

El Riesgo País mantiene la tendencia a la baja y se ubica en 486 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este miércoles, con una caída de 8 puntos con relación al último cierre.

En lo que va del año, la medición del indicador que elabora JP Morgan retrocedió más de un 13% y la baja es producto de la evolución positiva de los bonos de la deuda pública.

La firma Wise Capital señaló que, en caso de que el Gobierno pueda también consolidar el frente político, es posible ver una compresión adicional de 100 puntos que dejaría al país en buenas condiciones para refinanciar deuda.

Además, apuntó a una buena instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal. “Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez sino de credibilidad”, enfatizó.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

