El Riesgo País sigue en baja

El Riesgo País mantiene la tendencia a la baja y se ubica en 486 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este miércoles, con una caída de 8 puntos con relación al último cierre.

En lo que va del año, la medición del indicador que elabora JP Morgan retrocedió más de un 13% y la baja es producto de la evolución positiva de los bonos de la deuda pública.

La firma Wise Capital señaló que, en caso de que el Gobierno pueda también consolidar el frente político, es posible ver una compresión adicional de 100 puntos que dejaría al país en buenas condiciones para refinanciar deuda.

Además, apuntó a una buena instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal. “Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez sino de credibilidad”, enfatizó.