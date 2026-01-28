Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
Ascacibar ya cambió su perfil en las redes y allegados dieron detalles sobre su partida a Boca
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un auto que realizaba servicio de Uber chocó contra otro rodado que estaba estacionado y volcó esta madrugada en el barrio El Mondongo de La Plata. En consecuencia, dos pasajeros que iban a bordo debieron ser hospitalizados. Los vehículos implicados presentaron daños de carrocería.
El siniestro se produjo a eso de las 3.00 en 69 entre 118 y 119 cuando por causas que se desconocen un FIAT Cronos en el que viajan el chofer y los pasajeros dio de lleno contra un Ford Taunus que estaba estacionado. A raíz del impacto el Cronos además produce un vuelco y queda dado vueltas sobre la calzada.
Se informó que los ocupantes salieron del habitáculo como pudieron. Posteriormente se hizo presente un patrullero, una ambulancia y peritos de la Policía.
Como consecuencia del impacto, dos personas que iban en el servicio de transporte de la conocida aplicación fueron derivados al Hospital San Martín tras sufrir algunas contusiones. Por fortuna las víctimas no revistieron heridas de gravedad.
El caso recayó en la UFI Nº14 bajo la caratula de "lesiones culposas".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí