Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados

Un auto que realizaba servicio de Uber chocó contra otro rodado que estaba estacionado y volcó esta madrugada en el barrio El Mondongo de La Plata. En consecuencia, dos pasajeros que iban a bordo debieron ser hospitalizados. Los vehículos implicados presentaron daños de carrocería.

El siniestro se produjo a eso de las 3.00 en 69 entre 118 y 119 cuando por causas que se desconocen un FIAT Cronos en el que viajan el chofer y los pasajeros dio de lleno contra un Ford Taunus que estaba estacionado. A raíz del impacto el Cronos además produce un vuelco y queda dado vueltas sobre la calzada.

Se informó que los ocupantes salieron del habitáculo como pudieron. Posteriormente se hizo presente un patrullero, una ambulancia y peritos de la Policía.

Como consecuencia del impacto, dos personas que iban en el servicio de transporte de la conocida aplicación fueron derivados al Hospital San Martín tras sufrir algunas contusiones. Por fortuna las víctimas no revistieron heridas de gravedad.

El caso recayó en la UFI Nº14 bajo la caratula de "lesiones culposas".

