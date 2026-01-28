Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"

Fue durante el acto libertario que encabezó en Mar del Plata

28 de Enero de 2026 | 07:14

Escuchar esta nota

En un clima de euforia libertaria, el presidente Javier Milei protagonizó anoche un momento de alta tensión política  durante su presentación en el "Derecha Fest". El mandatario interrumpió su discurso para sumarse a las chicanas de la militancia contra Cristina Kirchner, haciendo gestos explícitos sobre la prisión domiciliaria que la ex vicepresidenta cumple desde mediados de 2025.

El episodio ocurrió cuando el público comenzó a entonar "Cristina tobillera". Desde el escenario, Milei respondió arengando con las manos y dándose golpecitos en el tobillo, en clara referencia al dispositivo de monitoreo electrónico que porta la ex mandataria.

Minutos antes del gesto, Milei discurría sobre la "batalla cultural" y la teoría de Woodrow Wilson, pero los cánticos lo obligaron a pausar. "Es una arena que soy un poco inestable", bromeó ante la interrupción. Acto seguido, retomó la palabra para lanzar una dura sentencia: "La única prisión debería ser para los chorros como la señora".

El jefe de Estado no se detuvo allí y amplió su ataque hacia el círculo empresarial vinculado a la gestión anterior, en medio de la polémica por la licitación de caños para Vaca Muerta. "Y no sólo debería ser para ella, sino también para los socios que tienen en el sector privado que hacen negocios turbios", advirtió.

Durante el acto, Milei también intentó entonar con el público el cántico "Saquen al pingüino del cajón", aunque se limitó a una estrofa alegando que "no podemos editar toda la canción".

