Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"

Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
28 de Enero de 2026 | 09:51

Escuchar esta nota

El traspaso de Santiago Ascacibar a Boca derivó en una manifestación pública de Juan Sebastián Verón, quien fijó postura tras el cierre de una operación que generó repercusiones en el ámbito de Estudiantes. El presidente de la institución platense utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con carga simbólica, luego de que el mediocampista fuera presentado oficialmente en el club de la Ribera.

Durante el acto de presentación realizado el martes, Ascacibar manifestó que su llegada al equipo dirigido por Claudio Úbeda respondía a un deseo de su infancia. Según las declaraciones del futbolista tras vestir la camiseta xeneize, este movimiento representa un objetivo personal y familiar. El traspaso se concretó en la jornada final del mercado de pases, con el campeonato local en curso y luego de que el volante integrara la formación titular de Estudiantes en las dos primeras fechas del torneo.

La decisión del jugador contrastó con sus propias expresiones de 2024, cuando todavía formaba parte del plantel albirrojo. En aquel momento, Ascacibar había asegurado que, de permanecer en el fútbol argentino, solo jugaría en Estudiantes. Aquella afirmación fue replicada por diversos usuarios en las últimas horas para señalar la contradicción entre sus palabras y la firma de su nuevo contrato.

Por su parte, el club de La Plata publicó un video institucional para formalizar la salida del volante. La pieza técnica detalló el paso del jugador por la institución, donde registró 18 goles, 196 partidos y obtuvo cinco títulos. La comunicación se limitó a exponer las cifras y agradecer su desempeño profesional durante los dos ciclos que cumplió en el equipo.

La respuesta de Verón llegó mediante el reposteo de una imagen donde se lo ve junto al fallecido entrenador Alejandro Sabella. La fotografía incluyó una cita textual del ex DT campeón de la Copa Libertadores: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras".

Esta frase, que ya circulaba entre los socios para cuestionar la conducta del mediocampista, fue la herramienta elegida por el dirigente para expresar su posición sobre el modo en que se produjo la desvinculación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Aumento del 10% para trabajadores municipales

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Cambio de horario para la visita a Defensa
Últimas noticias de Deportes

Ascacibar ya cambió su perfil en las redes y allegados dieron detalles sobre su partida a Boca

La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Política y Economía
Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Milei cruzó a Rocca, el dueño de Propulsora: lo llamó “Don Chatarrín”
El Presidente, eufórico en la Derecha Fest
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
La Ciudad
Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Espectáculos
Pasajes de Javier Milei en La Feliz: fuerte operativo de seguridad, show con Fátima Florez y un detenido tras golpear la camioneta presidencial 
Susana Giménez viajó a España: celebrará sus 82 años en Madrid, las fotos y quiénes estarán
"Buscando a Wanda": Maxi López quiere alquilar cerca de la influencer, se conocieron los requisitos, qué comodidades y hasta cuánto pretende pagar
Tras sus dichos sobre las mujeres en el fútbol, Horacio Pagani intentó explicar sus palabras
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
Policiales
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla