Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"

El traspaso de Santiago Ascacibar a Boca derivó en una manifestación pública de Juan Sebastián Verón, quien fijó postura tras el cierre de una operación que generó repercusiones en el ámbito de Estudiantes. El presidente de la institución platense utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con carga simbólica, luego de que el mediocampista fuera presentado oficialmente en el club de la Ribera.
Durante el acto de presentación realizado el martes, Ascacibar manifestó que su llegada al equipo dirigido por Claudio Úbeda respondía a un deseo de su infancia. Según las declaraciones del futbolista tras vestir la camiseta xeneize, este movimiento representa un objetivo personal y familiar. El traspaso se concretó en la jornada final del mercado de pases, con el campeonato local en curso y luego de que el volante integrara la formación titular de Estudiantes en las dos primeras fechas del torneo.
La decisión del jugador contrastó con sus propias expresiones de 2024, cuando todavía formaba parte del plantel albirrojo. En aquel momento, Ascacibar había asegurado que, de permanecer en el fútbol argentino, solo jugaría en Estudiantes. Aquella afirmación fue replicada por diversos usuarios en las últimas horas para señalar la contradicción entre sus palabras y la firma de su nuevo contrato.
Por su parte, el club de La Plata publicó un video institucional para formalizar la salida del volante. La pieza técnica detalló el paso del jugador por la institución, donde registró 18 goles, 196 partidos y obtuvo cinco títulos. La comunicación se limitó a exponer las cifras y agradecer su desempeño profesional durante los dos ciclos que cumplió en el equipo.
La respuesta de Verón llegó mediante el reposteo de una imagen donde se lo ve junto al fallecido entrenador Alejandro Sabella. La fotografía incluyó una cita textual del ex DT campeón de la Copa Libertadores: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras".
Esta frase, que ya circulaba entre los socios para cuestionar la conducta del mediocampista, fue la herramienta elegida por el dirigente para expresar su posición sobre el modo en que se produjo la desvinculación.
