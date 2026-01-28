Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado

Luego de que volvieran a vandalizar la fachada del Colegio María Auxiliadora, ubicado en calle 54 entre 12 y 13, personal del programa municipal Ciudad Limpia llevó adelante nuevamente tareas de pintura para reacondicionarlo.

Según se informó, la persona responsable fue identificada y la Municipalidad avanzará con la denuncia penal correspondiente, en el marco de las acciones destinadas a prevenir este tipo de hechos y resguardar los espacios de uso común.

En ese contexto, desde la Comuna se remarcó la importancia de preservar en buenas condiciones el entorno urbano, entendido como un patrimonio colectivo que requiere del compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad.

Cabe destacar que el programa Ciudad Limpia se desarrolla de manera ininterrumpida desde agosto de 2024 y ya permitió recuperar más de 9.300 espacios públicos e institucionales en distintos barrios de la ciudad.