"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"
Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de que volvieran a vandalizar la fachada del Colegio María Auxiliadora, ubicado en calle 54 entre 12 y 13, personal del programa municipal Ciudad Limpia llevó adelante nuevamente tareas de pintura para reacondicionarlo.
Según se informó, la persona responsable fue identificada y la Municipalidad avanzará con la denuncia penal correspondiente, en el marco de las acciones destinadas a prevenir este tipo de hechos y resguardar los espacios de uso común.
En ese contexto, desde la Comuna se remarcó la importancia de preservar en buenas condiciones el entorno urbano, entendido como un patrimonio colectivo que requiere del compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad.
Cabe destacar que el programa Ciudad Limpia se desarrolla de manera ininterrumpida desde agosto de 2024 y ya permitió recuperar más de 9.300 espacios públicos e institucionales en distintos barrios de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí