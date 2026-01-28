Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo

"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata
Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"
Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El piloto Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 y finalizó segundo en la tabla de tiempos de la sesión matinal disputada en el Circuito de Barcelona-Catalunya.
Al volante del Alpine A526, el argentino marcó un registro de 1m19s150 y completó 56 vueltas, quedando solo por detrás de George Russell (Mercedes).
La jornada estuvo condicionada por el clima, luego de un martes prácticamente inactivo por la lluvia, donde la escudería francesa decidió no salir a pista, y contó con una mayor presencia de autos en pista.
El mejor tiempo del día fue para Russell, quien con el Mercedes W17 estableció la marca más rápida de la pretemporada hasta el momento con 1m17s580, además de ser el piloto que más giró, con un total de 92 vueltas.
En los primeros minutos de actividad salieron a pista Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas y Audi. La sesión tuvo dos interrupciones con bandera roja: la primera cerca de las 9:50, cuando el Audi R26 de Nico Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por un posible problema hidráulico; y la segunda alrededor de las 10:30, tras la detención del Haas VF-26 conducido por Oliver Bearman en la curva 2.
Luego de esas interrupciones, la actividad se normalizó y permitió una tanda más fluida, que incluyó la salida a pista de McLaren con Lando Norris, vigente campeón del mundo, quien realizó sus primeras vueltas del auto y finalizó tercero.
LE PUEDE INTERESAR
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
Desde Alpine confirmaron que, tal como estaba previsto, Colapinto le cederá el A526 a Pierre Gasly durante la sesión de la tarde.
A comparación del día lunes, Colapinto marcó un mejor tiempo con casi un segundo por debajo, ya que había hecho en la jornada matutina 1:21.348, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar de la jornada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí