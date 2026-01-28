Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa

Un voraz incendio de un automóvil generó alarma durante la madrugada de este martes en la localidad de Tolosa. El hecho ocurrió en la calle 524, entre 118 y 118 bis, donde las llamas consumieron por completo un vehículo y despertaron a los vecinos de la zona.

Según relataron testigos, el fuego se inició de manera repentina y rápidamente tomó gran intensidad, provocando una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda. Las explosiones producto del calor y el avance de las llamas alertaron a los frentistas, que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas u otros vehículos estacionados. Gracias al rápido accionar, el siniestro pudo ser contenido, aunque el auto sufrió daños totales.

Por el momento no se reportaron personas heridas. Las causas del incendio aún no fueron confirmadas y son materia de investigación.

El episodio generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que el estruendo y la intensidad del fuego los despertaron en plena madrugada y causaron momentos de tensión en el barrio.