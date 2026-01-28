Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |“SE LES ESTÁ VINIENDO LA NOCHE A LOS ZURDOS”, APUNTÓ

El Presidente, eufórico en la Derecha Fest

Con cánticos y críticas al kirchnerismo, Milei cerró su paso por Mar del Plata en la fiesta “más antizurda del mundo”

El Presidente, eufórico en la Derecha Fest

Milei, desde el escenario de la Derecha Fest, arengó a los simpatizantes libertarios / AP

28 de Enero de 2026 | 04:28
Edición impresa

Luego de haber participado del show de Fátima Florez, con quien cantó “El rock del gato”, el presidente Javier Milei se sumó a la Derecha Fest. “La gente prospera cuando se le quita el Estado de encima”, apuntó.

“El sistema capitalismo es el sistema más justo”, aseguró el jefe de Estado al afirmar que la gente había dado su apoyo para terminar con el empobrecimiento del país. “Se les está viniendo la noche a los zurdos; la gente dijo basta de empobrecernos”, destacó.

De esta manera, el mandatario recordó su participación en el Foro Económico de Davos y remarcó que “es mucho más importante usar la exposición de Davos para dar la batalla cultural”. Y subrayó: “Si no tenemos claro nuestro norte, nos extraviamos, como le pasó a la Argentina en los últimos 100 años”.

“Hay que ir y jugar de visitante así. Los tres discursos tienen una concatenación. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente”, analizó. Asimismo, hizo un guiño a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, al sostener que “la única prisión debe ser para los chorros, como para la señora”.

Y profundizó: “Dicho sea de paso, cuando alguien viene a otorgarte una nueva forma de libertad, es sospechosa. Pero la libertad es una sola, la consagrada por el derecho natural”, para luego subrayar que “el intervencionismo estatal, a la escala que sea, es un avasallamiento”.

“Naturalmente, si el capitalista es un benefactor social, por decir, al prójimo, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado. Y si quieren hacerlo a la fuerza deben desaparecer e ir a la quiebra; porque en ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones. Eso no va a pasar en la Argentina”, subrayó el presidente.

LE PUEDE INTERESAR

El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos

LE PUEDE INTERESAR

“Rulito”: el negocio millonario en el cepo K que investiga la Justicia

“SAQUEN AL PINGÜINO DEL CAJÓN”

En otro pasaje de la presentación, el presidente incitó al público presente en la Derecha Fest a entonar un cántico contra el kirchnerismo. Lo hizo iniciando un canto que ya se escuchó anteriormente en búnkeres libertarios, pero esta vez desde el escenario del festival que se realiza en Mar del Plata.

“Saquen al pingüino del cajón, para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el León”, exclamó Milei

“ESTE ESPACIO VA POR LA REELECCIÓN DE SU PRESIDENTE”

Momentos antes de que llegara Javier Milei a la Derecha Fest, el presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, apuntó: “El año pasado, los kirchneristas quisieron evitar que Javier caminara entre nosotros. Son hitos que fuimos pasando con decisión. No se confundan, el enemigo lo tenemos afuera”.

Y completó: “El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, nuestros jóvenes. El kirchenrismo que nos intentó callar, que en una minoría gritona nos señalaba y nos echaba la culpa, nos ponía en listas negras”.

Antes de finalizar su discurso, el armador político arengó: “Este espacio va por la reelección de su presidente para que sigamos haciendo historia”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Ascacibar se fue a Boca: “Desde chiquito soñé con esto”

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo

La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal

Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León

Cae un temible ladrón en El Mercadito
Últimas noticias de Política y Economía

Milei cruzó a Rocca: lo llamó “Don Chatarrín”

El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos

“Rulito”: el negocio millonario en el cepo K que investiga la Justicia

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
“Amigo garca”: Maxi López recordó la “Icardeada” y apuntó contra Mauro
Información General
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Deportes
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Cambio de horario para la visita a Defensa
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla