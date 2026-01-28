El Presidente, eufórico en la Derecha Fest

Milei, desde el escenario de la Derecha Fest, arengó a los simpatizantes libertarios / AP

Luego de haber participado del show de Fátima Florez, con quien cantó “El rock del gato”, el presidente Javier Milei se sumó a la Derecha Fest. “La gente prospera cuando se le quita el Estado de encima”, apuntó.

“El sistema capitalismo es el sistema más justo”, aseguró el jefe de Estado al afirmar que la gente había dado su apoyo para terminar con el empobrecimiento del país. “Se les está viniendo la noche a los zurdos; la gente dijo basta de empobrecernos”, destacó.

De esta manera, el mandatario recordó su participación en el Foro Económico de Davos y remarcó que “es mucho más importante usar la exposición de Davos para dar la batalla cultural”. Y subrayó: “Si no tenemos claro nuestro norte, nos extraviamos, como le pasó a la Argentina en los últimos 100 años”.

“Hay que ir y jugar de visitante así. Los tres discursos tienen una concatenación. En 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente”, analizó. Asimismo, hizo un guiño a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, al sostener que “la única prisión debe ser para los chorros, como para la señora”.

Y profundizó: “Dicho sea de paso, cuando alguien viene a otorgarte una nueva forma de libertad, es sospechosa. Pero la libertad es una sola, la consagrada por el derecho natural”, para luego subrayar que “el intervencionismo estatal, a la escala que sea, es un avasallamiento”.

“Naturalmente, si el capitalista es un benefactor social, por decir, al prójimo, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado. Y si quieren hacerlo a la fuerza deben desaparecer e ir a la quiebra; porque en ese caso son destructores de la sociedad, perjudican a millones. Eso no va a pasar en la Argentina”, subrayó el presidente.

“SAQUEN AL PINGÜINO DEL CAJÓN”

En otro pasaje de la presentación, el presidente incitó al público presente en la Derecha Fest a entonar un cántico contra el kirchnerismo. Lo hizo iniciando un canto que ya se escuchó anteriormente en búnkeres libertarios, pero esta vez desde el escenario del festival que se realiza en Mar del Plata.

“Saquen al pingüino del cajón, para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el León”, exclamó Milei

“ESTE ESPACIO VA POR LA REELECCIÓN DE SU PRESIDENTE”

Momentos antes de que llegara Javier Milei a la Derecha Fest, el presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, apuntó: “El año pasado, los kirchneristas quisieron evitar que Javier caminara entre nosotros. Son hitos que fuimos pasando con decisión. No se confundan, el enemigo lo tenemos afuera”.

Y completó: “El enemigo es aquel que estuvo durante 20 años rompiendo la familia, nuestros jóvenes. El kirchenrismo que nos intentó callar, que en una minoría gritona nos señalaba y nos echaba la culpa, nos ponía en listas negras”.

Antes de finalizar su discurso, el armador político arengó: “Este espacio va por la reelección de su presidente para que sigamos haciendo historia”.