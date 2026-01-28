Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
La billetera virtual del Banco Provincia despliega este miércoles un abanico de ahorros que impacta en alimentos, farmacias, librerías, ferias, comercios de cercanía y más. Todos los detalles, en esta nota.
Cuenta DNI es una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, en medio de un contexto de inflación persistente y consumo cuidado a pocos días de terminar el primer mes del año. Con más de 10 millones de personas usuarias, la billetera digital del Banco Provincia seguirá hasta el 31 de enero de 2026 su esquema de promociones y sumó beneficios especiales por la temporada de verano.
Este miércoles 28 de enero no es la excepción: hay descuentos en supermercados, farmacias y perfumerías, además de los beneficios vigentes durante toda la semana en ferias, mercados y comercios de cercanía.
Este miércoles, Cuenta DNI ofrece beneficios concretos en grandes y medianas cadenas, con devolución en el acto en varios casos:
Estos beneficios se suman a los descuentos semanales generales en supermercados que Cuenta DNI mantiene de lunes a domingo en toda la provincia.
Además de los supermercados, este miércoles hay otros rubros clave con descuento:
Si bien hoy el foco está puesto en supermercados y farmacias, siguen activos los descuentos de verano, que se pueden usar cualquier día de la semana:
