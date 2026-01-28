Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia despliega este miércoles un abanico de ahorros que impacta en alimentos, farmacias, librerías, ferias, comercios de cercanía y más. Todos los detalles, en esta nota.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
28 de Enero de 2026 | 07:48

Escuchar esta nota

Cuenta DNI es una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, en medio de un contexto de inflación persistente y consumo cuidado a pocos días de terminar el primer mes del año. Con más de 10 millones de personas usuarias, la billetera digital del Banco Provincia seguirá hasta el 31 de enero de 2026 su esquema de promociones y sumó beneficios especiales por la temporada de verano.

Este miércoles 28 de enero no es la excepción: hay descuentos en supermercados, farmacias y perfumerías, además de los beneficios vigentes durante toda la semana en ferias, mercados y comercios de cercanía. 

Supermercados: qué descuentos aplican hoy miércoles

Este miércoles, Cuenta DNI ofrece beneficios concretos en grandes y medianas cadenas, con devolución en el acto en varios casos:

  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana, a partir de un ticket de $30.000. Participan cadenas como 5mentarios, Super Sofía, Super Güemes, Supermercado CaserosSan LorenzoChacabucoRed Minicosto y otras.
  • Carrefour: 10% de descuento todos los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución inmediata. Aplica en Carrefour, Maxi, Market y Express.
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope, desde un consumo mínimo de $40.000, también con devolución en el acto.

Estos beneficios se suman a los descuentos semanales generales en supermercados que Cuenta DNI mantiene de lunes a domingo en toda la provincia.

Farmacias, perfumerías y otros ahorros activos

Además de los supermercados, este miércoles hay otros rubros clave con descuento:

  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 en comercios adheridos.

Verano 2026: promos especiales que siguen vigentes

Si bien hoy el foco está puesto en supermercados y farmacias, siguen activos los descuentos de verano, que se pueden usar cualquier día de la semana:

LE PUEDE INTERESAR

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
  • Marcas emblemáticas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, Chichilo, La Fonte de Oro y balnearios como Torreón del Monje y Mute.
  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento todos los viernes, con nuevo tope de $5.000 por día.
  • Gastronomía: ahorro de hasta $8.000 por fin de semana.
  • FULL YPF: 25% de descuento sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana (no aplica a combustibles).  
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Aumento del 10% para trabajadores municipales

Cambio de horario para la visita a Defensa

Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Últimas noticias de La Ciudad

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
“Amigo garca”: Maxi López recordó la “Icardeada” y apuntó contra Mauro
Deportes
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Información General
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla