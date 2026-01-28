Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026

Cuenta DNI es una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, en medio de un contexto de inflación persistente y consumo cuidado a pocos días de terminar el primer mes del año. Con más de 10 millones de personas usuarias, la billetera digital del Banco Provincia seguirá hasta el 31 de enero de 2026 su esquema de promociones y sumó beneficios especiales por la temporada de verano.

Este miércoles 28 de enero no es la excepción: hay descuentos en supermercados, farmacias y perfumerías, además de los beneficios vigentes durante toda la semana en ferias, mercados y comercios de cercanía.

Supermercados: qué descuentos aplican hoy miércoles

Este miércoles, Cuenta DNI ofrece beneficios concretos en grandes y medianas cadenas, con devolución en el acto en varios casos:

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana, a partir de un ticket de $30.000. Participan cadenas como 5mentarios , Super Sofía , Super Güemes , Supermercado Caseros , San Lorenzo , Chacabuco , Red Minicosto y otras.

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana, a partir de un ticket de $30.000. Participan cadenas como , , , , , , y otras. Carrefour: 10% de descuento todos los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución inmediata. Aplica en Carrefour, Maxi, Market y Express.

10% de descuento todos los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución inmediata. Aplica en Carrefour, Maxi, Market y Express. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope, desde un consumo mínimo de $40.000, también con devolución en el acto.

Estos beneficios se suman a los descuentos semanales generales en supermercados que Cuenta DNI mantiene de lunes a domingo en toda la provincia.

Farmacias, perfumerías y otros ahorros activos

Además de los supermercados, este miércoles hay otros rubros clave con descuento:

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro, en comercios adheridos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 en comercios adheridos.

Verano 2026: promos especiales que siguen vigentes

Si bien hoy el foco está puesto en supermercados y farmacias, siguen activos los descuentos de verano, que se pueden usar cualquier día de la semana: