La Ciudad |MAÑANA SALE EL NUEVO CUPÓN

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

28 de Enero de 2026 | 04:00
Edición impresa

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante otra vez y ahora acumula un pozo de $3.000.000.

La próxima ronda comenzará este jueves y la tarjeta llegará junto con la edición impresa.

Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com. Quien complete el cupón con todos los números deberá presentarse el martes, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA (Diagonal 80 Nº 815), con el cartón y el DNI para verificar los datos y acreditar el pozo en juego.

El Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

A nediados de mes, el Súper Cartonazo de $4.000.000 quedó en manos de Melissa Gamada, una lectora que se presentó en las oficinas de EL DÍA con el cupón completo y los 15 aciertos requeridos, y se adjudicó el pozo en juego tras la correspondiente verificación de los datos.

Gamada fue la primera ganadora del año. Contó que es cuidadora de adultos en forma autónoma y vive en el casco urbano de la Ciudad.

“Siempre jugué con mucha esperanza y sigo el Cartonazo durante toda la semana, controlando los números día a día”, exclamó. Luego, adelantó que su idea “es disfrutarlo con mis hijos y, a lo mejor, hacernos una escapada a la Costa”. De todos modos, remarcó que destinará parte del dinero a cuestiones prioritarias y señaló que “lo primero será hacer algunos arreglos en casa”.

 

