Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables

Fue solicitado por los beneficiarios del fallo para que se cumpla la sentencia

Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
28 de Enero de 2026 | 09:23

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional presentó un pedido formal a la jueza de Nueva York Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato de los demandantes en el litigio vinculado a YPF, según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, señala el documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York.

El proceso de discovery es aquel que le permite a los beneficiarios del fallo pedir información y rastrear posibles activos embargables para que se cumpla la sentencia.

Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.

Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.

En ese marco, advirtieron que, frente al cumplimiento del Estado argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”. Y señalaron que, en las últimas semanas, “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”.

LE PUEDE INTERESAR

Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"

LE PUEDE INTERESAR

Milei cruzó a Rocca, el dueño de Propulsora: lo llamó “Don Chatarrín”

Al respecto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.

En esa línea, afirmaron que el discovery impulsado “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, al tiempo que advirtieron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, ratificaron que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Aumento del 10% para trabajadores municipales

Cambio de horario para la visita a Defensa
Últimas noticias de Política y Economía

Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"

Milei cruzó a Rocca, el dueño de Propulsora: lo llamó “Don Chatarrín”

El Presidente, eufórico en la Derecha Fest

El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
Espectáculos
Pasajes de Javier Milei en La Feliz: fuerte operativo de seguridad, show con Fátima Florez y un detenido tras golpear la camioneta presidencial 
Susana Giménez viajó a España: celebrará sus 82 años en Madrid, las fotos y quiénes estarán
"Buscando a Wanda": Maxi López quiere alquilar cerca de la influencer, se conocieron los requisitos, qué comodidades y hasta cuánto pretende pagar
Tras sus dichos sobre las mujeres en el fútbol, Horacio Pagani intentó explicar sus palabras
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
Información General
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Policiales
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Deportes
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Ascacibar ya cambió su perfil en las redes y allegados dieron detalles sobre su partida a Boca
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla