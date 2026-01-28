Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN FEBRERO HAY VENCIMIENTO DE INTERESES

El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones

28 de Enero de 2026 | 04:24
Edición impresa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros U$S32 millones y elevó las reservas hasta los U$S45.779 millones.

De esta manera, la entidad financiera continúa en la racha compradora y se encamina a llevar las reservas hacia los U$S46.000 millones, algo que no sucedía desde septiembre de 2021.

En particular, ayer el BCRA se hizo de U$S32 millones, entabló la décimo séptima rueda consecutiva de compras y cerró con un nivel de U$S45.779 millones.

Comparado con el lunes, las reservas subieron en U$S39 millones netos. El precio del oro también influenció en la suba de las reservas: el Gobierno posee 1,98 millones de onzas troy y su precio superó los U$S5.000.

El organismo a cargo de Santiago Bausili lleva adquiridos U$S1.049 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) desde que inició la “fase 4” del programa monetario. En el mismo indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.

En ese sentido, el presidente del Banco Central enfatizó con que la entidad monetaria podría conseguir hasta U$S10.000 millones en el año, dependiendo del aumento de la base monetaria respecto del PBI (Producto Bruto Interno).

“Compramos más dólares que ninguna otra administración”, dijo Bausili durante la presentación del programa monetario, en diciembre del año pasado.

Y es que la acumulación de reservas fue algo en lo que enfatizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimas conferencias. “Comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera Julie Kozack.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro el Foro Económico Mundial de Davos. A la espera de la visita del organismo internacional, la funcionaria destacó el intercambio y apreció la “fuerte perfomance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”.

Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1° de febrero un pago de intereses con el FMI por U$S824 millones.

 

