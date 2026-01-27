Cambio de horario para la visita a Defensa

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Luego del partido de esta noche ante Boca, el próximo escollo de Estudiantes será Defensa y Justicia en Florencio Varela, el próximo lunes. Ante esto, la Liga Profesional confirmó un cambio de horario para ese partido: finalmente se disputará a las 19:45 y no a las 17:30, como estaba pautado.
De esta forma, el choque de Estudiantes no estará en simultáneo con el que jugará Gimnasia ante Aldosivi en el Bosque, ya que en un principio, ambos iban a jugar a la misma hora. Finalmente, el duelo del Pincha comenzará después del que jugará el Lobo.
De esta forma y con la modificación, así se disputará la tercera fecha:
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba; 19.45 Independiente – Vélez; 22.00 Talleres – Platense y Atlético Tucumán – Huracán.
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra; 19.15 Boca – Newell’s; 21.30 Rosario Central – River.
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi; 19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes y Tigre – Racing; 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) y Argentinos – Belgrano.
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto); 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento e Instituto – Lanús.
Para comentar suscribite haciendo click aquí