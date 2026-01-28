Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata
28 de Enero de 2026 | 06:54

Escuchar esta nota

Este miércoles el calor dará una tregua en La Plata y alrededores tras la ola de temperaturas sofocantes de los últimos días.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para hoy una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16ºC y máxima de 29ºC.

Para mañana, jueves, se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 20ºC y 29ºC.

En tanto que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 ºC y máxima de 29ºC, de acurdo con el reporte del SMN.

