Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este miércoles el calor dará una tregua en La Plata y alrededores tras la ola de temperaturas sofocantes de los últimos días.
Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para hoy una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16ºC y máxima de 29ºC.
Para mañana, jueves, se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 20ºC y 29ºC.
En tanto que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 ºC y máxima de 29ºC, de acurdo con el reporte del SMN.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí