Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44

Un siniestro vial generó preocupación y complicaciones en el tránsito durante la noche de este lunes en Lisandro Olmos. El hecho ocurrió en la intersección de 44 y 203, un cruce muy transitado de la zona.

Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta quedó tendida sobre el asfalto tras un choque ocurrido en plena intersección, con semáforos en funcionamiento. La situación obligó a interrumpir parcialmente la circulación, mientras personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar el paso de vehículos y preservar la escena.

Varios testigos se acercaron tras el impacto, alertados por el estruendo. En el sector se montó un operativo preventivo con conos y presencia policial, lo que generó demoras, especialmente para quienes circulaban en sentido al centro.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de las personas involucradas ni si fue necesaria la asistencia médica. Las circunstancias del choque son materia de investigación.