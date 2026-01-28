El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos

28 de Enero de 2026 | 04:27 Edición impresa

El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 493, por primera vez en casi 8 años.

La baja se dio en medio de una mejora en la cotización de los bonos de la deuda.

El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de créditos.

En el mercado confían en que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago.

Así, en las primeras negociaciones del día, el riesgo país retrocede 20 unidades y se ubicó en 493 puntos básicos (-3,9%), según Rava Bursátil.

Se trata del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 487 puntos básicos.

El riesgo país acumula una caída de 78 puntos (-13,7%), luego de que la autoridad monetaria sumara U$S1.017 millones para sus arcas desde el 5 de enero.

Analistas coinciden en que, con estos valores, se abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda.

Destacan, además, la emisión de bonos que hizo ayer Ecuador -un país comparable con el caso argentino y que se vio afectado por distintos factores de riesgo en los últimos años-, con una tasa del 8,75% anual.

Ese nivel de tasa le permitiría a la Argentina salir a refinanciar parte del capital de su deuda.

Y coinciden en que la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible.

La baja del riesgo país se debe a que los bonos cotizan en positivo.

Los Bonares presentan subas del 1,34% (AL41D) y los Globales de hasta 1,77% (GD46D).

Expertos advierten que la Argentina a ún no estaría en condiciones de alcanzar a Brasil, que tiene niveles de riesgo de 200 puntos básicos.

Mientras tanto, las empresas siguen aprovechando el bajo interés y tomando deuda, que a su vez permite al Banco Central absorber más divisas.

El índice S&P Merval de las acciones de empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en alza y la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con subas.

El S&P Merval subió 3,6% hasta los 3.244.319,97 puntos.

En un panel líder donde predominaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Cresud (9,84%), Edenor (6,58%) e IRSA (6,49%). Únicamente Aluar (-4,07%) y Ternium (-1,98%) quedaron en terreno negativo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos: lideraron Cresud (8,8%), BBVA (7,7%) y Banco Macro (6,3%).

Caso contrario sucedió con Corporación América (-0,4%) y Globant (0%), quienes anotaron las únicas caídas en la Bolsa de Wall Street.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,1% y el AL35 subió 0,9%.

El dólar oficial cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable y cotiza con igual valor que el lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cerró en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, sin cambios en la cotización de su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440, subió 0,1% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.559,78).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,05% hasta $1.467,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,18% hasta los $1.513,9.