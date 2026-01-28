“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata

La inseguridad volvió a golpear con crudeza y esta vez el blanco fue un jubilado de 79 años, vecino de toda la vida de Lisandro Olmos, donde una banda de delincuentes irrumpió en su casa en plena madrugada, lo redujo con extrema violencia y lo golpeó para robarle dinero y objetos de valor. El dramático episodio dejó al hombre en estado de shock y a toda una familia marcada por el miedo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en 171 bis y 46. Los ladrones rompieron el candado del acceso y luego forzaron la puerta principal con una barreta. El dueño de casa dormía cuando fue sorprendido por al menos cuatro sujetos. “¿Qué puede hacer una persona de 79 años? Quedó totalmente a merced”, relató Helena, una de sus hijas, en diálogo con EL DIA.

Según contó la mujer, los asaltantes lo amordazaron, lo amenazaron de muerte y lo agredieron físicamente mientras revisaban cada rincón de la casa. “Le gritaban cosas como ‘viejo, si me mirás te mato’, ‘no me mires porque te mato’. Le pegaban, le daban cachetazos y patadas. Fue terrible todo”, describió. Los delincuentes permanecieron cerca de media hora en la vivienda y cargaron el botín en frazadas antes de escapar.

El jubilado, coleccionista de objetos antiguos, sufrió el robo de ahorros en dólares, ropa nueva, relojes y otros elementos de valor económico y afectivo. Tras la huida de los atacantes, intentó pedir ayuda, pero recién cerca de las 4 de la mañana logró alertar a un vecino que suele estar despierto a esa hora, quien dio aviso a la familia.

El impacto emocional fue profundo. “Cuando lo vi, mi papá me dijo: ‘yo la saqué barata, me dieron piñas, cachetazos, patadas’. Es terrible todo, al punto que estaba contento porque no lo mataron, porque puede ver a los nietos. Llegamos a eso lamentablemente”, contó aún conmocionada Helena.

Buscan a una banda que escapó en un auto blanco / Captura de video

Vecinos del barrio se acercaron desde el primer momento para contenerlo, en un gesto de solidaridad que se replicó rápidamente en la cuadra, donde aseguran que nunca había ocurrido un episodio tan violento. “Estamos todos asustados, somos todos conocidos acá. Es la primera vez que pasa algo así”, agregó la hija.

En las cámaras de seguridad de la zona se habría registrado la fuga de los delincuentes en un vehículo blanco, material que será clave para la investigación. Interviene la comisaría con jurisdicción en la zona y la causa quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los autores del brutal asalto que volvió a exponer la sensación de vulnerabilidad que atraviesa a los vecinos de La Plata.