El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

Los sectores de Kicillof y Máximo Kirchner siguen sin ponerse de acuerdo. Nombres que no pasan el filtro y alternativas en danza
En menos de dos semanas el peronismo bonaerense afrontará una fecha bisagra. El domingo 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas de cara a la interna por la conducción partidaria llamada para el 15 de marzo. Ese día se develará una incógnita que, por estas horas, parece tener un final medianamente previsible: el surgimiento de una lista única que gambetee una pelea que pocos parecen dispuestos a protagonizar.
Las tensiones, no obstante, permanecen. De un lado el sector que lidera Axel Kicillof que insiste en quedarse con la conducción del partido, un gesto de poder interno que el kicillofismo considera un insumo importante para alimentar el armado presidencial del Gobernador. Del otro, La Cámpora que pretende conservar la presidencia que hasta diciembre estuvo en manos de Máximo Kirchner.
En el medio aparecen contactos y conversaciones reservadas. En la guerra desatada contra el camporismo, para el Movimiento Derecho al Futuro el PJ supone una colina a conquistar. Es una ambición que, con todo, difícilmente lo conduzca a una disputa a todo o nada. El reclamo es, sí, quedarse con el control del partido. Y en eso trabaja el esquema de Kicillof.
Aprontes para la pelea, hay. Ministros y otros funcionarios están protagonizando recorridas y encuentros seccionales para que, ante cualquier eventualidad, nadie peque por distraído. La instrucción lanzada hace casi dos semanas desde Villa Gesell, sigue en pie: prepararse para competir con armados propios en todos los distritos si las conversaciones con el kirchnerismo terminan fracasando.
Desde hace largas semanas desde la Gobernación promueven a Verónica Magario. La vice de Kicillof es el nombre del mandatario para quedarse con la presidencia del PJ bonaerense. Sin embargo, no parece ser un nombre de consenso porque La Cámpora pone objeciones. En primera instancia, porque mantiene una pulseada en el Senado por las autoridades de la Cámara y del bloque que sigue sin saldarse. Después, porque a los ojos del kirchnerismo La Matanza, distrito a la que pertenece Magario, “está bien paga”. Enumeran: la vicegobernación y la presidencia de la Federación Argentina de Municipios en manos del intendente Fernando Espinoza. También recuerdan que Magario encabezó la lista de diputados de la Tercera sección electoral en los comicios del 7 de septiembre pasado.
El kirchnerismo propone el nombre de Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, como alternativa para el consenso. Cerca de Kicillof lo identifican con Máximo Kirchner y le bajan el pulgar. Otermín es un dirigente afín a Martín Insaurralde, que aún desde las sombras, se mueve en tándem con La Cámpora.
Ese escenario de vetos cruzados alumbrarían otras posibilidades. Hay quienes empiezan a pasar la lupa sobre ciertos intendentes o jefes distritales como alternativas para evitar una elección interna.
Hace algunos días el Movimiento Evita dejó trascender que la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, iba a anotarse en la carrera con una lista propia. Pero en las últimas horas hay quienes en el peronismo especulan con que esa movida tuvo relación con mostrar a esta dirigente como una eventual prenda de unidad.
Fernández, que estuvo en algún momento bien cerca del kirchnerismo, tomó distancia a partir del cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre cuando intentó convencer a Máximo Kirchner de hacerle lugar a Leonardo Grosso, que quería la reelección. Finalmente, el dirigente del Evita se quedó afuera y aquella relación fluida dejó de ser tal.
En la hipotética lista de intendentes-candidatos habría que anota al platense Julio Alak. Si bien integra el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, tiene llegada con el kirchnerismo.
En ese lote aparecen otros dirigentes como el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y el ex jefe comunal de Itazaingó, el histórico Alberto Descalzo. También se habla del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y del jefe territorial de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
La idea de la mayoría de la dirigencia es evitar la interna. Por ahora, encontrar una síntesis no resulta sencillo.
