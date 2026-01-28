Milei cruzó a Rocca: lo llamó “Don Chatarrín”

El presidente Javier Milei intervino en la polémica desde su cuenta en la red social X. Cuestionó a quienes critican la apertura de importaciones y, en ese marco, se refirió a Rocca como “Don Chatarrín”. Sus dichos se sumaron a los planteos previos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la propuesta de Techint resultó cerca de 40% más cara que la de la firma asiática.

La licitación corresponde a la compra de tuberías que utilizará Southern Energy en un ducto de alrededor de 480 kilómetros, clave para conectar Vaca Muerta con la futura infraestructura de gas natural licuado. Se trata de una obra con estructura de costos muy sensible, donde cada insumo impacta en la rentabilidad y en la posibilidad de obtener financiamiento internacional.

Según los datos difundidos por fuentes oficiales, Welspun ofertó cerca de U$S203 millones. La propuesta de Tenaris, controlada por Techint, superó ese monto por más de U$S90 millones en la primera presentación. Empresas chinas quedaron también por encima de la ganadora. En etapas posteriores, Tenaris acercó una mejora, aunque no logró modificar el orden de mérito.

Tras la licitación que perdió Techint a manos la empresa de origen indio Welspun, para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta, el CEO de la compañía Paolo Rocca analiza iniciar una investigación de dumping -práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado-.

El conflicto estalló cuando Welspun se quedó con la licitación de caños del gasoducto, que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, y desplazó a la compañía nacional Techint.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía; y según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca.

Sturzenegger argumentó que, con el precio del gas ya fijado para el proyecto, pagar insumos más caros reduce márgenes, resta atractivo para inversores y limita exportaciones. También defendió la apertura comercial como vía para bajar costos y mejorar competitividad. Señaló que no elegir la opción más económica habría perjudicado al proyecto y al país.

QUÉ ES EL DUMPING

Desde el entorno de Techint analizan otra lectura. Allí estudian impulsar una investigación por presunto dumping contra Welspun. Esa figura refiere a la venta en mercados externos a valores inferiores a los habituales o incluso por debajo del costo, con el fin de ganar participación y desplazar competidores. La Organización Mundial del Comercio define esa práctica como exportaciones a un precio menor al valor normal del producto.

El proceso licitatorio incluyó a 15 oferentes de distintos países y avanzó luego con seis finalistas que cumplieron requisitos técnicos y de homologación internacional. La adjudicación se formalizó a fines de diciembre de 2025 con el aval unánime de los accionistas de Southern Energy. Tras el cierre, Tenaris presentó nuevas propuestas fuera de plazo, que no fueron aceptadas por razones formales.

El caso quedó como símbolo del nuevo esquema de reglas que impulsa la Casa Rosada. Para el Gobierno, la decisión mostró prioridad por precio, financiamiento y respeto de condiciones fijadas. Para el mayor grupo industrial del país, el resultado expuso tensiones entre polític de apertura y protección de la producción local. En el centro, Vaca Muerta y un negocio energético que define buena parte del horizonte exportador argentino.