Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

28 de Enero de 2026 | 04:21
Edición impresa

La decisión del gobierno de Javier Milei de incluir en el temario de las sesiones extraordinarias -que comienzan el próximo lunes- el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, desató una fuerte polémica, cosechando voces a favor y en contra.

Del lado del Gobierno, uno de los que salió a respaldarlo fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien apoyó la iniciativa para avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en el Congreso, al afirmar que el Presidente “pisó el acelerador en materia de legislación penal”.

En declaraciones radiales, Cúneo Libarona consideró que este proyecto se debe debatir con urgencia, debido a que la ley actual data de 1980 y tiene una edad de imputabilidad a partir de los 16 años, “mientras que en 1978 era de 14”.

“La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió”, sostuvo el ministro, y aclaró que si bien “hay que prevenir”, también se debe accionar “cuando ya se cometió el delito”.

Sobre el diseño del nuevo sistema, el funcionario explicó que las instalaciones no serán “cárceles comunes” ni “de régimen de mayores”, sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

Entre quienes se oponen al proyecto está la Iglesia. En un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social salió a rechazar la propuesta del Gobierno y reclamó “transformaciones profundas” para dar respuestas a la inseguridad juvenil.

LE PUEDE INTERESAR

Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense

LE PUEDE INTERESAR

Rechazo al pedido de informes sobre el oro

“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, expresó el organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida, y reclamó “cambios profundos que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes”.

Los obispos advirtieron además que “cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación” y concluyeron que “el país necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”.

También la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Fredes, cuestionó en la red social X que “si no se solucionan las causas, van a necesitar bajar la edad de imputabilidad a 6 años” y se preguntó “¿Tan difícil es entenderlo? Cuando no se quiere o no se pueden solucionar los problemas de raiz, se propone una ley”.

Entre los que defendieron la iniciativa de Milei se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pidió “avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad” y, en línea con el lema libertario, agregó: “Delito de adulto, pena de adulto. [....] No pueden estar libres ni un minuto más”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Ascacibar se fue a Boca: “Desde chiquito soñé con esto”

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo

La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal

Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León

Cae un temible ladrón en El Mercadito
Últimas noticias de Política y Economía

Milei cruzó a Rocca: lo llamó “Don Chatarrín”

El Presidente, eufórico en la Derecha Fest

El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos

“Rulito”: el negocio millonario en el cepo K que investiga la Justicia
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
“Amigo garca”: Maxi López recordó la “Icardeada” y apuntó contra Mauro
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito
Deportes
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Cambio de horario para la visita a Defensa
Información General
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla