La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal

Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
Murano volvió a lo más alto del vóleibol femenino chileno y celebró una nueva consagración en la Liga Femenina, con presencia platense dentro del plantel campeón. El elenco naranja se quedó con el título tras vencer 3-1 a La Pintana y levantar así su quinta estrella, en una final disputada entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero en el Centro de Entrenamiento y Competencias de los Deportes Colectivos del Estadio Nacional.
Dentro del equipo campeón se destacó la platense Martina Delucchi (25), formada en Estudiantes de La Plata y con pasado en la Selección Argentina. La opuesta fue una de las grandes figuras del torneo y su rendimiento le valió el reconocimiento individual como mejor opuesta de la Liga, integrando además el equipo ideal de la competencia.
Murano fue protagonista de principio a fin de la serie decisiva y logró sellar el campeonato tras imponerse en ambos encuentros ante La Pintana. Con garra, carácter y un alto nivel colectivo, el equipo supo marcar diferencias en los momentos clave y cerró la definición con autoridad, para luego celebrar el título en una emotiva ceremonia de premiación.
Para Delucchi, el logro tiene un valor especial. Tras dar sus primeros pasos en Estudiantes y vestir la camiseta albiceleste juvenil, la opuesta desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde estudió y compitió durante varios años en University of Illinois Chicago Athletics.
Este campeonato marca el retorno de Murano a lo más alto del vóleibol femenino nacional, luego de no haber podido consagrarse en la edición anterior. El título premia una temporada construida sobre el trabajo constante, la perseverancia y un rendimiento competitivo sostenido a lo largo de todo el torneo, con la número 10 como una de sus grandes protagonistas.
