Las pymes advierten por la reforma laboral

Las pymes reiteraron sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y hablaron de “animosidad con el sector empresarial”.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, pidió que haya cambios en la propuesta, entre ellos a la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias.

Representantes de esta organización y de otras como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), le enviaron un documento al Senado con advertencias sobre cinco puntos del proyecto y se reunieron con los equipos técnicos de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

Diab dijo que trabajan en una contrapropuesta al proyecto, un “rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”: “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal”.

El dirigente explicó que “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”.