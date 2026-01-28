Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Se picó

Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 

Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
28 de Enero de 2026 | 07:24

Escuchar esta nota

Luego de su paso por un evento promocional en Paraguay, Zaira Nara fue cuestionada en la televisión local por su actitud. Allí, la modelo salió al cruce con un fuerte descargo en sus redes.   

Unja vez más, Zaira Nara quedó en el centro de una polémica regional tras su reciente paso por Paraguay, donde participó de una movida promocional de una reconocida bebida.

Su presencia formó parte de una acción comercial planificada, pero en la televisión paraguaya surgieron fuertes críticas sobre su actitud durante la fiesta.

Esto generó una ola de comentarios. Entonces, ante la repercusión, la modelo decidió responder públicamente para desmentir las versiones que la señalaban como distante y poco comprometida. 

Lo cierto es que, las acusaciones surgieron a partir de los dichos del periodista paraguayo Lucas Renatto, quien cuestionó su comportamiento durante la celebración: "Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino con sus pocas ganas de vivir", lanzó el comunicador. Además, sostuvo: "Vino de mala gana, era como que no quería estar ahí", y remarcó que su actitud no habría sido acorde al clima festivo que se esperaba de la ocasión.

Así, otras participantes del programa también aportaron su crítica sobre lo ocurrido. "No tomó, ni ella ni las otras chicas, ni un trago de la bebida de la marca. ¿Cómo venís a un evento y simulás que tomás?", cuestionaron, poniendo el foco en la puesta en escena durante la promoción. En la misma línea, otra de las presentes aseguró: "Hasta antes de la fiesta estaba todo bien, pero a partir de la fiesta se pudre todo", sugiriendo que algo habría cambiado en el transcurso del evento

LE PUEDE INTERESAR

Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió

LE PUEDE INTERESAR

Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?

El programa televisivo en cuestión profundizó sus comentarios al referirse a la actitud de la modelo frente a las cámaras: "Si te están grabando, ¡Nena, ponete las pilas!", expresaron con tono crítico.

Por otra parte, insistieron en que Zaira se habría mostrado incómoda en el lugar: "Estaba con cara de pocos amigos, como que se quería ir a su casa y estaba ahí obligada". Incluso deslizaron dudas sobre su predisposición para arribar al país: "No sé si fue que la trajeron a Paraguay y ella no quería venir".

Pero, lejos de dejar que las versiones se instalaran, Zaira Nara optó por responder desde sus redes con pruebas que, según ella, contradicen esos señalamientos.

Junto a una captura de un chat con una representante de la marca, escribió: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".

En la conversación compartida se leen mensajes elogiosos hacia su participación: "Explotó Paraguay con Zaira", decía uno de los textos, mientras que otro destacaba su buena predisposición: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".

Con esa publicación, Zaira intentó dejar en claro que su paso por Paraguay fue valorado positivamente por la organización del evento y desactivar los rumores que la retrataban como antipática. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Aumento del 10% para trabajadores municipales

Cambio de horario para la visita a Defensa

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Últimas noticias de Espectáculos

Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió

Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?

Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París

¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
Deportes
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
La Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Información General
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Policiales
Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla