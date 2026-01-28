Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 

Luego de su paso por un evento promocional en Paraguay, Zaira Nara fue cuestionada en la televisión local por su actitud. Allí, la modelo salió al cruce con un fuerte descargo en sus redes.

Unja vez más, Zaira Nara quedó en el centro de una polémica regional tras su reciente paso por Paraguay, donde participó de una movida promocional de una reconocida bebida.

Su presencia formó parte de una acción comercial planificada, pero en la televisión paraguaya surgieron fuertes críticas sobre su actitud durante la fiesta.

Esto generó una ola de comentarios. Entonces, ante la repercusión, la modelo decidió responder públicamente para desmentir las versiones que la señalaban como distante y poco comprometida.

Lo cierto es que, las acusaciones surgieron a partir de los dichos del periodista paraguayo Lucas Renatto, quien cuestionó su comportamiento durante la celebración: "Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino con sus pocas ganas de vivir", lanzó el comunicador. Además, sostuvo: "Vino de mala gana, era como que no quería estar ahí", y remarcó que su actitud no habría sido acorde al clima festivo que se esperaba de la ocasión.

Así, otras participantes del programa también aportaron su crítica sobre lo ocurrido. "No tomó, ni ella ni las otras chicas, ni un trago de la bebida de la marca. ¿Cómo venís a un evento y simulás que tomás?", cuestionaron, poniendo el foco en la puesta en escena durante la promoción. En la misma línea, otra de las presentes aseguró: "Hasta antes de la fiesta estaba todo bien, pero a partir de la fiesta se pudre todo", sugiriendo que algo habría cambiado en el transcurso del evento

El programa televisivo en cuestión profundizó sus comentarios al referirse a la actitud de la modelo frente a las cámaras: "Si te están grabando, ¡Nena, ponete las pilas!", expresaron con tono crítico.

Por otra parte, insistieron en que Zaira se habría mostrado incómoda en el lugar: "Estaba con cara de pocos amigos, como que se quería ir a su casa y estaba ahí obligada". Incluso deslizaron dudas sobre su predisposición para arribar al país: "No sé si fue que la trajeron a Paraguay y ella no quería venir".

Pero, lejos de dejar que las versiones se instalaran, Zaira Nara optó por responder desde sus redes con pruebas que, según ella, contradicen esos señalamientos.

Junto a una captura de un chat con una representante de la marca, escribió: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".

En la conversación compartida se leen mensajes elogiosos hacia su participación: "Explotó Paraguay con Zaira", decía uno de los textos, mientras que otro destacaba su buena predisposición: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".

Con esa publicación, Zaira intentó dejar en claro que su paso por Paraguay fue valorado positivamente por la organización del evento y desactivar los rumores que la retrataban como antipática.