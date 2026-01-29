Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La persecución se extendió durante 24 cuadras

Intentaron huir a bordo de una moto robada

Intentaron huir a bordo de una moto robada
29 de Enero de 2026 | 01:18
Edición impresa

Un nuevo episodio de persecución policial volvió a encender las alarmas en La Plata en medio de un clima de preocupación por la seguidilla de hechos delictivos registrados en las últimas horas. El caso se produjo en la zona oeste de la ciudad, en un contexto marcado por la reciente muerte de un presunto delincuente durante una fuga en San Carlos, un hecho que aún es materia de investigación y que expuso el alto nivel de riesgo que implican estas maniobras.

En esta oportunidad, efectivos del Comando de Patrullas detectaron una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes que realizaban maniobras imprudentes en la intersección de 140 y 32. Ante la situación, los uniformados intentaron detener la marcha del rodado mediante balizas, sirenas y advertencias por megáfono, pero los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron la fuga, lo que derivó en una persecución que se extendió por unas 24 cuadras.

El seguimiento culminó en la zona de 141 y 530, donde finalmente los policías lograron interceptar a los ocupantes de la moto. Tras identificarlos, se constató que el vehículo -una Gilera Vogue 500 cc- tenía pedido de secuestro activo desde diciembre del año pasado, a requerimiento de una fiscalía local, en el marco de una causa por robo o hurto.

Como resultado del operativo, el conductor, un joven de 22 años, quedó aprehendido acusado de encubrimiento y resistencia a la autoridad, mientras que el acompañante, un adolescente de 17, fue notificado y entregado a sus progenitores por disposición de la Fiscalía del Joven, conforme a los protocolos vigentes.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la Subcomisaría La Unión, donde se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la UFI N° 11.

 

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en el Bosque por el fallecimiento de un joven brasileño

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“No vuelvan, no van a encontrar nada, se llevaron todo”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de Policiales

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata

Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados

Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos

Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Espectáculos
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Chalamet, ¿sin Oscar por la polémica de su director?
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
La Ciudad
Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla