Intentaron huir a bordo de una moto robada

Un nuevo episodio de persecución policial volvió a encender las alarmas en La Plata en medio de un clima de preocupación por la seguidilla de hechos delictivos registrados en las últimas horas. El caso se produjo en la zona oeste de la ciudad, en un contexto marcado por la reciente muerte de un presunto delincuente durante una fuga en San Carlos, un hecho que aún es materia de investigación y que expuso el alto nivel de riesgo que implican estas maniobras.

En esta oportunidad, efectivos del Comando de Patrullas detectaron una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes que realizaban maniobras imprudentes en la intersección de 140 y 32. Ante la situación, los uniformados intentaron detener la marcha del rodado mediante balizas, sirenas y advertencias por megáfono, pero los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron la fuga, lo que derivó en una persecución que se extendió por unas 24 cuadras.

El seguimiento culminó en la zona de 141 y 530, donde finalmente los policías lograron interceptar a los ocupantes de la moto. Tras identificarlos, se constató que el vehículo -una Gilera Vogue 500 cc- tenía pedido de secuestro activo desde diciembre del año pasado, a requerimiento de una fiscalía local, en el marco de una causa por robo o hurto.

Como resultado del operativo, el conductor, un joven de 22 años, quedó aprehendido acusado de encubrimiento y resistencia a la autoridad, mientras que el acompañante, un adolescente de 17, fue notificado y entregado a sus progenitores por disposición de la Fiscalía del Joven, conforme a los protocolos vigentes.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la Subcomisaría La Unión, donde se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la UFI N° 11.