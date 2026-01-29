La Plata: avanzan con la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra

La Municipalidad de La Plata avanza con la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra, una iniciativa articulada con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo mejorar integralmente la infraestructura educativa de la ciudad.

Actualmente, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en 83 instituciones educativas ubicadas en Arana, Sicardi, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet, Hernández, Lisandro Olmos, Villa Castells, San Carlos, Tolosa, Gorina, Colonia Urquiza, El Peligro, Melchor Romero, City Bell, Gonnet, Villa Elisa, El Rincón, Arturo Seguí y el casco urbano.

Las obras abarcan intervenciones estructurales y trabajos de albañilería, tabiquería, aislaciones e impermeabilización, además de la colocación de revoques, contrapisos y pisos, tareas en cubiertas, cielorrasos y techos, zinguería, carpintería y herrería.

También incluyen mejoras en las instalaciones sanitarias y eléctricas, la colocación de equipamiento y de artefactos de iluminación y sanitarios, el acondicionamiento térmico y de seguridad, adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal y más intervenciones.

Cabe destacar que el Plan Escuelas en Obra cuenta con una inversión total de $9.800 millones financiada íntegramente a través del Fondo Educativo Provincial y está orientado a asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales.

En una primera etapa, el programa permitió la puesta en valor de 80 instituciones, mientras que con la fase actual la cifra se ampliará a 120, alcanzando así un total de 200 establecimientos intervenidos, lo que representa aproximadamente dos tercios del total de escuelas del partido.

De este modo, la gestión del intendente Julio Alak reafirma su compromiso con la calidad educativa, entendiendo que la mejora de la infraestructura escolar es una condición indispensable para garantizar entornos de aprendizaje dignos y adecuados para estudiantes y docentes.