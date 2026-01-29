Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida

“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
29 de Enero de 2026 | 16:36

Escuchar esta nota

Christian Petersen habló por primera vez, a fondo del episodio que casi le cuesta la vida en el volcán Lanín, mientras hacía una excursión. Por una falla multiorgánica, el chef estuvo 26 días en terapia intensiva. 

Ocurrió el pasado 18 de diciembre en medio de la subida al volcán Lanín. El experto gastronómico se encontraba con su familia en San Martín de los Andes cuando se enteró de la experiencia y decidió sumarse. 

Sin preparación previa ni chequeos médicos, comenzó la travesía que, sin saberlo, lo dejaría al borde de la muerte. Desestimó haber estado bajo los efectos de drogas, rumor que tomó fuerza por esos días críticos en redes sociales. 

“Estaba re estresado. Se me hizo un combo medio depresivo. Había 40 personas y todo el mundo quería charlar de cocina, yo quería hablar de las flores del volcán. A la noche me agarró claustrofobia y quise bajar”, recordó. 

Al otro día bajó “corriendo, feliz” pero admitió que fue un riesgo haber encarado la subida sin el visto bueno de su médico. Cuando el personal sanitario lo asistió, lo vio “acelerado” producto de una arritmia severa y le dieron suero. 

“Ahí me ataron y me medicaron. Y ahí hay 30 días en los que no sé qué pasó”, sumó. En esos días en los que estuvo crítico perdió 18 kilos y, cuando despertó en el Hospital Alemán de Buenos Aires, sus familiares le contaron: “Casi te morís”. 

“Me agarraron muchas ganas de vivir. Me desperté sintiendo mucho amor”, mencionó. Y, sobre su presente, agregó: “Trato de ser ejemplo para mis hijos y para mi equipo. Esta vez claramente le erré. Mi llamado de atención es escuchar más a mi familia, cuidarme un poco más, ser más amigo mío, descansar y reflexionar”. 

Respecto a los rumores que aseguraban que estaba bajo los efectos de cocaína o metanfetamina, Petersen apuntó contra Fernanda Iglesias: “Me duele, no la comparto, no entiendo cómo mienten tanto. Mi mujer nunca subió al Lanín... Hay una periodista que está hablando todo en potencial... Se mete con la vida privada”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Espectáculos

Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna

Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”

MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
La Ciudad
IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses
La Plata: avanzan con la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
Deportes
Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar
VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?
Policiales
Discutió con su padre y le pasó el auto por encima en San Justo: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"
Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla