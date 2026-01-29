“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Christian Petersen habló por primera vez, a fondo del episodio que casi le cuesta la vida en el volcán Lanín, mientras hacía una excursión. Por una falla multiorgánica, el chef estuvo 26 días en terapia intensiva.
Ocurrió el pasado 18 de diciembre en medio de la subida al volcán Lanín. El experto gastronómico se encontraba con su familia en San Martín de los Andes cuando se enteró de la experiencia y decidió sumarse.
Sin preparación previa ni chequeos médicos, comenzó la travesía que, sin saberlo, lo dejaría al borde de la muerte. Desestimó haber estado bajo los efectos de drogas, rumor que tomó fuerza por esos días críticos en redes sociales.
“Estaba re estresado. Se me hizo un combo medio depresivo. Había 40 personas y todo el mundo quería charlar de cocina, yo quería hablar de las flores del volcán. A la noche me agarró claustrofobia y quise bajar”, recordó.
Al otro día bajó “corriendo, feliz” pero admitió que fue un riesgo haber encarado la subida sin el visto bueno de su médico. Cuando el personal sanitario lo asistió, lo vio “acelerado” producto de una arritmia severa y le dieron suero.
“Ahí me ataron y me medicaron. Y ahí hay 30 días en los que no sé qué pasó”, sumó. En esos días en los que estuvo crítico perdió 18 kilos y, cuando despertó en el Hospital Alemán de Buenos Aires, sus familiares le contaron: “Casi te morís”.
“Me agarraron muchas ganas de vivir. Me desperté sintiendo mucho amor”, mencionó. Y, sobre su presente, agregó: “Trato de ser ejemplo para mis hijos y para mi equipo. Esta vez claramente le erré. Mi llamado de atención es escuchar más a mi familia, cuidarme un poco más, ser más amigo mío, descansar y reflexionar”.
Respecto a los rumores que aseguraban que estaba bajo los efectos de cocaína o metanfetamina, Petersen apuntó contra Fernanda Iglesias: “Me duele, no la comparto, no entiendo cómo mienten tanto. Mi mujer nunca subió al Lanín... Hay una periodista que está hablando todo en potencial... Se mete con la vida privada”.
