Espectáculos

Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity: “No me gustó”

Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity: “No me gustó”
29 de Enero de 2026 | 15:02

Escuchar esta nota

El influencer Ian Lucas se refirió a su presente sentimental y confirmó de manera indirecta que el vínculo con Evangelina Anderson trascendió el coqueteo televisivo. Sin embargo, se declaró "soltero" y admitió que enfrenta problemas de desconfianza tras su fallido vínculo. 

En recientes declaraciones, la ex de Martín Demichelis desestimó cualquier tipo de relación con el influencer y mencionó que ella tan solo es “servicial al show”. Al parecer, la frase habría lastimado el ego de Ian, quien dio por finalizado cualquier vínculo con su compañera del reality MasterChef.

En diálogo con Sabrina Rojas para Sálvese quien pueda, Ian habló a corazón abierto sobre lo que sucedió con la modelo: “Yo soy muy sincero y les dije siempre que yo soy lo que vieron ahí. Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa. O sea, pasan cosas atrás”.

Sobre la postura de Anderson, quien calificó la relación como un "jueguito" estratégico, el influencer expresó su descontento: "Me había enterado unos días antes y no me gustó, no habíamos hablado entre nosotros. Eva es una persona increíble, siempre aclaramos las cosas, pero justo esos días estuvimos distanciados".

Ian Lucas fue tajante al desmentir que el vínculo fuera un guion para las cámaras: "¿Vos te pensás que yo, con 26 años, me puedo enganchar de alguien nada más por compartir un programa? Si me enganché es porque compartí mucho con esa persona fuera de acá. Pero bueno, está todo bien", lanzó.

Por último, cerró cualquier posibilidad de reconciliación amorosa con la modelo: “Yo estoy soltero, estoy bien. No me interesa hoy en día conocer a nadie porque la verdad me cuesta confiar en la gente, te soy sincero. Pero bueno, si llega alguien, yo tengo abiertas las puertas. Pero bueno, ahora estoy disfrutando con mis amigos, pasándola bien, así que estoy tranquilo”, concluyó.

 

Últimas noticias de Espectáculos

La Ciudad
Deportes
Información General
Policiales
