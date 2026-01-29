Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Moria Casán fulminó a Yuyito González y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."

Moria Casán fulminó a Yuyito González y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
29 de Enero de 2026 | 16:03

Escuchar esta nota

Yuyito González opinó de Fátima Florez y aseguró que la humorista “sigue confundida” respecto a una historia del pasado, a lo que Moria respondió con su habitual lengua karateca. La conductora manifestó que Florez “nunca supo la verdad” sobre el vínculo que ella habría tenido con Milei, y eso la habría llevado a mantener un enojo injustificado.

Sin embargo, lo que más molestó a Moria fue que Yuyito admitiera no haber visto el programa donde se habló del tema y basarse solo en comentarios de terceros. “Me mata cuando dicen ‘me contaron que en el programa dijeron’. No lo ven, se lo tragan”, disparó Casán, marcando distancia con ese tipo de declaraciones.

La conductora también fue crítica al recordar el momento en que González era pareja del Presidente: “Aprovechó muchísimo ese vínculo para construir un relato totalmente autorreferencial”. Luego, la One puso el foco en las contradicciones del discurso de Yuyito y expresó: “Pasó de decir que era algo para toda la vida, casi místico, a un ‘contacto cero’ en cuestión de meses. Si fue tan elevado y tan cósmico, me parece que algo quedó ahí, medio despechadita”.

Moria Casán entrevistará a la China Suárez

Eugenia "la China" Suárez no suele dar demasiadas entrevistas televisivas y la última fue con Moria Casán para presentar su serie "La hija del Fuego". La actriz se sintió muy cómoda en el programa de la One en El Trece y por eso la eligió nuevamente para promocionar su serie.

"La hija del Fuego" saldrá al aire por El Trece, a partir del lunes 2 de febrero a las 21:15, pero, antes del debut, ese mismo día por la mañana, la protagonista de la ficción hablará con Moria Casán. Lo cierto es que desde la entrevista anterior, no solo quedó un muy buen vínculo entre ellas, sino que Moria se paró en el "Team China" y aprovechó las noticias sobre Wanda Nara para tildarla de "michifuz", entre otros adjetivos poco felices.

El lunes que viene, la ficción de la China Suárez competirá directamente con MasterChef Celebrity, ya que Telefe anunció que el reality cambiará su horario a las 21:30 justo el día del debut de "La hija del fuego".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Micros: apuran definición sobre las empresas que operarán el nuevo sistema

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Espectáculos

“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna

Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”

MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
La Ciudad
IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses
La Plata: avanzan con la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Policiales
Discutió con su padre y le pasó el auto por encima en San Justo: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"
Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
Deportes
Nacho: “Con la expulsión temprana se hizo cuesta arriba y el resultado fue justo”
Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"
Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla