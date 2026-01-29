Moria Casán fulminó a Yuyito González y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."

Yuyito González opinó de Fátima Florez y aseguró que la humorista “sigue confundida” respecto a una historia del pasado, a lo que Moria respondió con su habitual lengua karateca. La conductora manifestó que Florez “nunca supo la verdad” sobre el vínculo que ella habría tenido con Milei, y eso la habría llevado a mantener un enojo injustificado.

Sin embargo, lo que más molestó a Moria fue que Yuyito admitiera no haber visto el programa donde se habló del tema y basarse solo en comentarios de terceros. “Me mata cuando dicen ‘me contaron que en el programa dijeron’. No lo ven, se lo tragan”, disparó Casán, marcando distancia con ese tipo de declaraciones.

La conductora también fue crítica al recordar el momento en que González era pareja del Presidente: “Aprovechó muchísimo ese vínculo para construir un relato totalmente autorreferencial”. Luego, la One puso el foco en las contradicciones del discurso de Yuyito y expresó: “Pasó de decir que era algo para toda la vida, casi místico, a un ‘contacto cero’ en cuestión de meses. Si fue tan elevado y tan cósmico, me parece que algo quedó ahí, medio despechadita”.

Moria Casán entrevistará a la China Suárez

Eugenia "la China" Suárez no suele dar demasiadas entrevistas televisivas y la última fue con Moria Casán para presentar su serie "La hija del Fuego". La actriz se sintió muy cómoda en el programa de la One en El Trece y por eso la eligió nuevamente para promocionar su serie.

"La hija del Fuego" saldrá al aire por El Trece, a partir del lunes 2 de febrero a las 21:15, pero, antes del debut, ese mismo día por la mañana, la protagonista de la ficción hablará con Moria Casán. Lo cierto es que desde la entrevista anterior, no solo quedó un muy buen vínculo entre ellas, sino que Moria se paró en el "Team China" y aprovechó las noticias sobre Wanda Nara para tildarla de "michifuz", entre otros adjetivos poco felices.

El lunes que viene, la ficción de la China Suárez competirá directamente con MasterChef Celebrity, ya que Telefe anunció que el reality cambiará su horario a las 21:30 justo el día del debut de "La hija del fuego".