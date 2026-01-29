Murió una joven de 26 años en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Un violento episodio sacudió este jueves al barrio de La Loma. Una joven, de 26 años, cayó al vacío desde un segundo piso, tras haber mantenido una fuerte discusión con su pareja, y falleció horas más tarde en el Hospital Rossi de La Plata. Por el hecho, las autoridades policiales procedieron a la detención inmediata del joven.
El suceso fue reportado a las autoridades mediante un llamado de emergencia al 911. Al llegar al lugar, el personal policial y el servicio de emergencias, constataron la gravedad de las heridas de la víctima, que fue trasladada de urgencia al nosocomio ubicado en Barrio Hipódromo, donde peleó por su vida y falleció horas más tarde. Mientras tanto, los investigadores analizan si se trató de una caída accidental o si fue empujada.
En el lugar de los hechos, la policía aprehendió a la pareja de la víctima, un joven de 26 años, quien convivía con la joven en el departamento del segundo piso.
La fiscal en turno ordenó la inmediata detención del implicado y el inicio de una investigación exhaustiva bajo la carátula de "Homicidio calificado por el contexto de violencia de género". A su vez, el relevamiento de pericias en el departamento para determinar la mecánica de la caída y se dispuso la toma de declaración testimonial a los vecinos del edificio.
