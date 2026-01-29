Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
29 de Enero de 2026 | 15:05

Pilar Gamboa acudió como invitada al programa "La mañana con Moria", que conduce Moria Casán en El Trece, y habló sobre una relación que tuvo en 2012, mientras trabajaba en el programa "Tiempos Compulsivos".

La conductora le preguntó sobre sus historias de amor  ella respondió que mantuvo una relación con Rodrigo de la Serna: “Viví una historia de amor. Un montón de tiempo, muchos años. Lo que pasa es que Rodrigo es muy perfil bajo”.

“Me acabo de enterar y me encanta. Es como que los talentosos se huelen”, opinó Moria Casán, que quiso saber si “¿podés ser amiga de tus parejas una vez que termina?”.

“De algunos sí, de algunos no. De algunos no puedo, pero otros sí. Les mando ‘feliz cumpleaños’”, dijo la actriz, que nunca había oficializado este romance.

 

