Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y tercera ola de calor
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
En La Plata, organizaciones sociales cortan el tránsito en reclamo de alimentos, asignaciones y ropa
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
Netflix en La Plata: así serán los cortes desde mañana por el rodaje en el Pasaje Dardo Rocha
Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Discutió con su padre y le pasó el auto por encima en San Justo: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Milei sigue la pelea con Rocca y ahora lo acusó de desestabilizador
VIDEO.- Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Micros: apuran definición sobre las empresas que operarán el nuevo sistema
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo redefine derechos laborales y el esquema de aportes patronales. Según un informe técnico, el proyecto esconde además un fuerte ajuste a las provincias a través de la coparticipación federal, con impacto directo en la provincia de Buenos Aires.
El dato surge de un detallado relevamiento realizado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que fue difundido por la CGT, y que advierte sobre una “reforma impositiva encubierta” incluida en la iniciativa enviada al Congreso por la gestión libertaria.
Menos coparticipación, más ajuste
El informe analiza el impacto financiero de la reforma laboral sobre los aportes patronales, las obras sociales y, de manera menos visible, sobre la recaudación tributaria nacional, que es la base de la coparticipación.
Según AEFIP, el monto total de recursos que se vería afectado para distribuir entre las provincias asciende a $3,187 billones. Para llegar a esa cifra, el estudio toma un índice de apropiación del 0,5736 sobre la masa coparticipable involucrada en el proyecto, compuesta principalmente por los impuestos a las Ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.
La advertencia es clara: menos recaudación nacional implica menos fondos automáticos para las provincias, sin que el recorte sea presentado explícitamente como tal.
Buenos Aires, la más castigada
De acuerdo al relevamiento, la provincia de Buenos Aires será la más perjudicada por la reforma. El impacto estimado alcanza una pérdida de $397.257 millones, una cifra que repercute directamente en el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y obra pública.
En segundo lugar aparece Santa Fe, con una merma de $161.673 millones, seguida por Córdoba, que perdería $160.628 millones.
Para el gobierno bonaerense, que ya reclama históricamente una distribución más equitativa de los recursos federales, el recorte implicaría un nuevo golpe fiscal que también impacta en municipios del interior y del conurbano, incluida la capital provincial.
Un cambio tributario sin debate específico
AEFIP remarca que la Coparticipación Federal de Impuestos, regulada por la ley 23.548, establece que el 59% de la masa coparticipable corresponde a las provincias, mientras que la Nación retiene el 40% y el 1% se destina a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, al modificar impuestos clave sin una discusión específica sobre coparticipación, el proyecto de reforma laboral introduce —según el gremio— un ajuste indirecto y silencioso sobre los recursos provinciales.
Desde la CGT advirtieron que este esquema no solo afecta a los trabajadores, sino que debilita la autonomía financiera de las provincias, trasladando el costo del ajuste a los distritos y, en última instancia, a los ciudadanos.
Con La Plata como sede del poder político bonaerense, el impacto del proyecto vuelve a poner en tensión la relación entre la Nación y la Provincia, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y creciente conflicto por los recursos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí