Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
29 de Enero de 2026 | 15:52

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo redefine derechos laborales y el esquema de aportes patronales. Según un informe técnico, el proyecto esconde además un fuerte ajuste a las provincias a través de la coparticipación federal, con impacto directo en la provincia de Buenos Aires.

El dato surge de un detallado relevamiento realizado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que fue difundido por la CGT, y que advierte sobre una “reforma impositiva encubierta” incluida en la iniciativa enviada al Congreso por la gestión libertaria.

Menos coparticipación, más ajuste

El informe analiza el impacto financiero de la reforma laboral sobre los aportes patronales, las obras sociales y, de manera menos visible, sobre la recaudación tributaria nacional, que es la base de la coparticipación.

Según AEFIP, el monto total de recursos que se vería afectado para distribuir entre las provincias asciende a $3,187 billones. Para llegar a esa cifra, el estudio toma un índice de apropiación del 0,5736 sobre la masa coparticipable involucrada en el proyecto, compuesta principalmente por los impuestos a las Ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.

La advertencia es clara: menos recaudación nacional implica menos fondos automáticos para las provincias, sin que el recorte sea presentado explícitamente como tal.

Buenos Aires, la más castigada

De acuerdo al relevamiento, la provincia de Buenos Aires será la más perjudicada por la reforma. El impacto estimado alcanza una pérdida de $397.257 millones, una cifra que repercute directamente en el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y obra pública.

En segundo lugar aparece Santa Fe, con una merma de $161.673 millones, seguida por Córdoba, que perdería $160.628 millones.

Para el gobierno bonaerense, que ya reclama históricamente una distribución más equitativa de los recursos federales, el recorte implicaría un nuevo golpe fiscal que también impacta en municipios del interior y del conurbano, incluida la capital provincial.

Un cambio tributario sin debate específico

AEFIP remarca que la Coparticipación Federal de Impuestos, regulada por la ley 23.548, establece que el 59% de la masa coparticipable corresponde a las provincias, mientras que la Nación retiene el 40% y el 1% se destina a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Sin embargo, al modificar impuestos clave sin una discusión específica sobre coparticipación, el proyecto de reforma laboral introduce —según el gremio— un ajuste indirecto y silencioso sobre los recursos provinciales.

Desde la CGT advirtieron que este esquema no solo afecta a los trabajadores, sino que debilita la autonomía financiera de las provincias, trasladando el costo del ajuste a los distritos y, en última instancia, a los ciudadanos.

Con La Plata como sede del poder político bonaerense, el impacto del proyecto vuelve a poner en tensión la relación entre la Nación y la Provincia, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y creciente conflicto por los recursos.

