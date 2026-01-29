Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos

Estudiantes se prepara para tener otra estatua en el Paseo de los Profesores, en el estadio UNO, tras el homenaje a Osvaldo Zubeldía y la figura de Bilardo dentro de la cancha.

En esta ocasión, los socios y socias pincharratas podrán elegir entre los candidatos y, además, podrán proponer otros nombres. La convocatoria comenzó ayer tanto en redes sociales como en el estadio.

“¡Se viene otra estatua en UNO! Socios y socias podrán elegir a la próxima leyenda de nuestra historia que será inmortalizada en el Paseo de Los Profesores, en una iniciativa que refuerza el sentido de pertenencia y la memoria albirroja”, anunciaron en redes sociales.

Los candidatos son Mariano Mangano (presidente campeón del Mundo), Manuel Pelegrina (referente del 40’), Alejandro Sabella (campeón de América como DT y ex jugador) y Juan Ramón Verón (héroe del Old Trafford). Como se mencionó, en la votación se podrá proponer otros nombres.

🔜🏟 ¡Se viene otra estatua en UNO! Socios y socias podrán elegir a la próxima leyenda de nuestra historia que será inmortalizada en el Paseo de Los Profesores, en una iniciativa que refuerza el sentido de pertenencia y la memoria albirroja.



🌟 Mariano Mangano, Manuel Pelegrina,… pic.twitter.com/ONqjKnDRrX — Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) January 29, 2026

Desde Estudiantes confirmaron que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 9 de febrero: “Ese día, en la previa del partido frente a Deportivo Riestra, se dará a conocer públicamente al candidato más elegido”.