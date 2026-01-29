Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes va por la próxima estatua en UNO y los hinchas pueden votar: quiénes son los candidatos

29 de Enero de 2026 | 15:27

Estudiantes se prepara para tener otra estatua en el Paseo de los Profesores, en el estadio UNO, tras el homenaje a Osvaldo Zubeldía y la figura de Bilardo dentro de la cancha. 

En esta ocasión, los socios y socias pincharratas podrán elegir entre los candidatos y, además, podrán proponer otros nombres. La convocatoria comenzó ayer tanto en redes sociales como en el estadio. 

“¡Se viene otra estatua en UNO! Socios y socias podrán elegir a la próxima leyenda de nuestra historia que será inmortalizada en el Paseo de Los Profesores, en una iniciativa que refuerza el sentido de pertenencia y la memoria albirroja”, anunciaron en redes sociales.

Los candidatos son Mariano Mangano (presidente campeón del Mundo), Manuel Pelegrina (referente del 40’), Alejandro Sabella (campeón de América como DT y ex jugador) y Juan Ramón Verón (héroe del Old Trafford). Como se mencionó, en la votación se podrá proponer otros nombres. 

Desde Estudiantes confirmaron que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 9 de febrero: “Ese día, en la previa del partido frente a Deportivo Riestra, se dará a conocer públicamente al candidato más elegido”. 

Los socios y socias pueden acceder a este link para elegir quién será el próximo homenajeado o escanear el código qr de la nota.

