Ignacio “Nacho” Fernández analizó la derrota de Gimnasia por 2 a 0 ante River Plate en el Monumental y fue claro al explicar cómo la expulsión temprana condicionó el desarrollo del partido. El mediocampista, con pasado millonario, reconoció la superioridad del rival y destacó el impacto del marco imponente del estadio.

“Creo que el resultado fue justo. Nos encontramos muy rápido con una expulsión, por eso nos dominaron la mayor parte del encuentro y consiguieron un resultado justo”, señaló el jugador del Lobo, apuntando al factor que marcó el trámite desde el inicio.

Fernández remarcó que jugar en el Monumental siempre representa una dificultad extra: “La gente de River siempre es imponente. Son 85 mil personas por partido que alientan y del otro lado se sufre”.

Sobre el desarrollo del encuentro, explicó que el equipo intentó resistir, pero que el gol de tiro libre antes del cierre del primer tiempo terminó de inclinar la balanza:

“El partido se dio así, con una expulsión muy temprana. Había que redoblar esfuerzos y tratar de aguantarlo de la mejor manera, pero sobre el final del primer tiempo se abrió el partido con un gol de tiro libre. Ahí se complicó todo”.

En la misma línea, fue contundente al describir las dificultades de jugar en inferioridad numérica: “Es difícil con once, imaginate con diez. La verdad es que se hizo cuesta arriba, no pudimos tener tres o cuatro toques que nos den un respiro, salvo cuando River se quedó con diez. Ahí nos adelantamos un poquito, pero ya estábamos dos goles abajo y se hizo muy difícil”.

“Estamos bien. La pretemporada fue corta pero exigente, el equipo se siente bien. Lógicamente que tres partidos en una semana pueden complicar un poco, pero el equipo lo viene aguantando bastante bien”.

El regreso al Monumental, con emoción

Más allá del resultado, Nacho Fernández vivió una noche especial por su regreso al estadio donde fue campeón.

“Sin dudas que volver al Monumental fue especial. Siempre me genera emociones. Pude volver a entrar con mi hija, con otra camiseta, con la camiseta que quiero, y traté de disfrutarlo de la mejor manera. No se dio el resultado que quería, pero hay que pensar en lo que viene”, expresó.

Por último, llevó tranquilidad respecto al aspecto físico del plantel de Gimnasia, en medio de un calendario exigente: