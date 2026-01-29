Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

“Raro”: el irónico mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

“Raro”: el irónico mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes
29 de Enero de 2026 | 15:12

Escuchar esta nota

En el primer partido del Torneo Apertura en UNO, Estudiantes recibió a Boca, quién tuvo que hacerle el pasillo del campeón tras la polémica por el pasillo a Rosario Central. Los jugadores xeneizes decidieron cruzarse de brazos y la reacción de Juan Sebastián Verón no tardó en llegar.

El presidente albirrojo estuvo presente en UNO, acompañando a los jugadores y cuerpo técnico. Lo vivió como un hincha más, reclamó, dio indicaciones y celebró el valioso triunfo con un equipo formado mayormente por los jugadores surgidos de las inferiores.

Así, con Guido Carrillo como capitán del equipo, Estudiantes ganó 2 a 1 a Boca y pudo haber sido mayor la diferencia. Ya con el paso de las horas, las reacciones comenzaron a aparecer en redes sociales.

La “Bruja” Verón, como no podía ser de otra manera, no tardó en manifestar sus dudas respecto al pasillo de Boca al local, bicampeón del fútbol argentino. A través de sus historias, deslizó: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? ¿Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’?.. Raro”. 

Este planteo fue un claro mensaje del dirigente pincharrata a la AFA, quiénes declararon la amnistía tras suspender a Verón por seis meses como presidente de la institución y a los jugadores que le dieron la espalda a Central por el pasillo del campeón, campeonato otorgado en los escritorios de la Asociación de Fútbol Argentino.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000

Estudiantes y alquileres en La Plata: los consejos para evitar estafas

Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido
Últimas noticias de Deportes

Colapinto y el A526: "Se siente rapidísimo"

Sin piedad: la comparación de un hincha del Pincha que la tevé no dejó pasar

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

Domínguez sobre Ascacibar: "Sabíamos lo que podía pasar"

Política y Economía
Mar del Plata: un relevamiento advierte fuerte desempleo en barrios periféricos
Mar del Plata: la Torre Tanque festeja 83 años con shows gratuitos al aire libre
Está reunida la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores
La industria nacional, en alerta ante la "invasión" de productos chinos
La batalla entre Mercado Libre y Temu y los reclamos al Gobierno
La Ciudad
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
VIDEO. 29 de ñoquis: ¿los platenses siguen la tradición en pleno verano?
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Finalizaron las obras del Tren Universitario y habilitaron el paso en diagonal 80
Policiales
Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
Hallaron muerta a Narela, la joven argentina que estaba desaparecida en Estados Unidos
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Espectáculos
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes habría confirmado su regreso, los detalles  
Sensibles confesiones de Emma Heming, la esposa Bruce Willis: "Sigue presente en su cuerpo, pero no sabe que padece demencia" 
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla