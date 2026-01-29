“Raro”: el irónico mensaje de Juan Sebastián Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Para la Justicia, la muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿Cuántas ocurrieron en La Plata?
La "Bruja" Verón, tras el pasillo de Boca a Estudiantes: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?"
En el primer partido del Torneo Apertura en UNO, Estudiantes recibió a Boca, quién tuvo que hacerle el pasillo del campeón tras la polémica por el pasillo a Rosario Central. Los jugadores xeneizes decidieron cruzarse de brazos y la reacción de Juan Sebastián Verón no tardó en llegar.
El presidente albirrojo estuvo presente en UNO, acompañando a los jugadores y cuerpo técnico. Lo vivió como un hincha más, reclamó, dio indicaciones y celebró el valioso triunfo con un equipo formado mayormente por los jugadores surgidos de las inferiores.
Así, con Guido Carrillo como capitán del equipo, Estudiantes ganó 2 a 1 a Boca y pudo haber sido mayor la diferencia. Ya con el paso de las horas, las reacciones comenzaron a aparecer en redes sociales.
La “Bruja” Verón, como no podía ser de otra manera, no tardó en manifestar sus dudas respecto al pasillo de Boca al local, bicampeón del fútbol argentino. A través de sus historias, deslizó: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? ¿Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’?.. Raro”.
Este planteo fue un claro mensaje del dirigente pincharrata a la AFA, quiénes declararon la amnistía tras suspender a Verón por seis meses como presidente de la institución y a los jugadores que le dieron la espalda a Central por el pasillo del campeón, campeonato otorgado en los escritorios de la Asociación de Fútbol Argentino.
