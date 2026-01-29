El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13

El tránsito se cobró otra vida en la Región. Se trata de un joven de 26 años que conducía una motocicleta cuando chocó contra una camioneta Peugeot Partner gris en 13 y 94, de Barrio Aeropuerto.

El accidente fatal ocurrió el pasado lunes y se caratuló inicialmente como “Lesiones culposas”. Una ambulancia trasladó en ese momento a Gómez al Hospital San Martín.

La víctima fatal fue identificada como Matías Andrade Gómez y la camioneta era conducida por una mujer de 52 años. Ambos rodados quedaron incautados y en el lugar se realizaron las pericias correspondientes.

Según pudo confirmar este diario, el joven ingresó a terapia intensiva en estado crítico. Permaneció bajo estrictos cuidados durante tres días y falleció este jueves.