Trenes Argentinos informó que por trabajos que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional, "el próximo domingo 1° de febrero, los trenes del ramal Constitución La Plata circularán limitados entre la terminal porteña y Berazategui".

Según precisaron, "las tareas de renovación integral de vías se ejecutarán en la estación de Hudson donde se cambiarán tramos de vía de 18 metros cada uno, se reemplazarán durmientes, fijaciones y se hará el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación".

Agregaron que "esta obra forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para el ramal La Plata, destinado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional en ese tramo. Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata".

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.