Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

Un episodio de violencia sacudió al barrio de La Loma en las primeras horas de este jueves. En un principio, el hecho que fue reportado como un accidente en la esquina de Diagonal 76 y calle 22, tomó un giro criminal tras el fallecimiento de una joven que cayó de un segundo piso. La Justicia de La Plata comenzó una investigación y caratuló el hecho como un femicidio y su pareja se encuentra detenida en la Comisaría 4º, mientras se recaban pruebas y testimonios.
La víctima, identificada como Rocío Alvarito de 26 años, falleció luego de luchar por su vida tras varias horas en el Hospital Rossi. La joven compartía el departamento del segundo piso con quien era su pareja, de iniciales M. A. G. también de 26 años.
El suceso fue reportado a las autoridades mediante un llamado de emergencia al 911. Al llegar al lugar, el personal policial y el servicio de emergencias, constataron la gravedad de las heridas de la víctima, que fue trasladada de urgencia al nosocomio ubicado en Barrio Hipódromo, donde peleó por su vida y falleció horas más tarde.
En el lugar de los hechos, la policía aprehendió a la pareja de la víctima. Por otro lado, la fiscal en turno ordenó la inmediata detención del implicado y el inicio de una investigación exhaustiva bajo la carátula de "Homicidio calificado por el contexto de violencia de género". A su vez, se llevó a cabo el relevamiento de pericias en el departamento para determinar la mecánica de la caída y se dispuso la toma de declaración testimonial a los vecinos del edificio.
