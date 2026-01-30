Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Dos funcionarios del Banco Central pidieron la nulidad de sus allanamientos en la causa por el dólar barato

Es en el marco de la investigación por maniobras millonarias con el dólar blue

Dos funcionarios del Banco Central pidieron la nulidad de sus allanamientos en la causa por el dólar barato
30 de Enero de 2026 | 08:27

Escuchar esta nota

La causa que investiga el millonario esquema del "dólar blue" y las complicidades en el Banco Central sumó un nuevo capítulo, ya que dos de los cinco funcionarios imputados, Diego Volcic (inspector jefe) y María Valeria Fernández (supervisora), presentaron pedidos de nulidad contra los allanamientos realizados en sus viviendas, cuestionando la validez de las pruebas que originaron el expediente.

A través de sus defensas, los funcionarios objetaron la legitimidad del testimonio de Carlos "Lobo" Smith, el ex policía que declaró como arrepentido, y la veracidad de los audios que exponen la presunta connivencia estatal. Los planteos serán analizados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a partir del próximo lunes, tras el cierre de la feria judicial.

Los abogados de Volcic y Fernández sostienen que el expediente nació de forma irregular. Para ello, cuestionan que Smith no está directamente vinculado a las maniobras financieras, sino al presunto "armado" de una causa por drogas y armas contra el financista Francisco Hauque.

Además, la defensa pone en duda la autenticidad de la grabación donde la inspectora García admite que "había gente arriba entongada". Sostienen que no se ha peritado la integridad del archivo. Argumentan también que los allanamientos y el secuestro de dispositivos personales fueron medidas desproporcionadas basadas en indicios "débiles".

Mientras se resuelve el destino de los celulares y computadoras secuestrados (clave para probar los nexos políticos), el Banco Central mantiene abiertos los sumarios internos contra los cinco implicados, quienes, a pesar de la gravedad de las acusaciones, continúan formalmente en sus cargos.

