Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

La desaparición de Narela Micaela Barreto en Los Ángeles, de quien no se tenía información desde el pasado 21 de enero, concluyó con el hallazgo de su cuerpo, un hecho que fue confirmado por su círculo íntimo en las últimas horas.

La joven tenía 27 años y era oriunda de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Antes de emigrar, su vida transcurría en el sur del conurbano bonaerense, desde donde partió con el objetivo de establecerse en el exterior.

Al momento de su fallecimiento, Barreto residía sola en un departamento que alquilaba en la zona céntrica de la ciudad californiana. Había llegado a Estados Unidos a mediados de 2024, pasando primero por Miami antes de radicarse definitivamente en la costa oeste.

En Los Ángeles, Narela se desempeñaba en distintos rubros, principalmente como moza. Su meta era encontrar mayores oportunidades económicas, aprovechando además su manejo fluido del idioma inglés, lo que le permitía trabajar ocasionalmente como traductora.

En su etapa en Argentina, trabajaba en el kiosco de su familia. Sus allegados la describen como una persona que mantenía un vínculo estrecho con sus parientes, a quienes ayudaba económicamente mediante el envío de dinero desde el extranjero de manera frecuente.

Cuando se perdió el contacto con ella, su familia inició gestiones ante los organismos oficiales. Su prima, Milagros, explicó durante la búsqueda que recurrieron al consulado para verificar si había sido detenida o deportada, pero los registros migratorios no mostraban irregularidades.

La última comunicación de Narela fue un mensaje de texto enviado a su madre. En ese breve contacto, la joven le avisó que estaba saliendo hacia su lugar de trabajo, sin dar indicios de ningún problema y sin que existieran datos sobre alguna pareja que pudiera aportar información.

Finalmente, tras los días de búsqueda y las consultas a las autoridades estadounidenses, la familia confirmó que Narela fue encontrada sin vida, lo que puso fin a los pedidos de paradero que se habían difundido.