Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
Cada cinco días muere un motociclista por siniestros viales en La Plata
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"
Dos funcionarios del Banco Central pidieron la nulidad de sus allanamientos en la causa por el dólar barato
En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero
Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de La Plata de cara al inicio del ciclo lectivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La desaparición de Narela Micaela Barreto en Los Ángeles, de quien no se tenía información desde el pasado 21 de enero, concluyó con el hallazgo de su cuerpo, un hecho que fue confirmado por su círculo íntimo en las últimas horas.
La joven tenía 27 años y era oriunda de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Antes de emigrar, su vida transcurría en el sur del conurbano bonaerense, desde donde partió con el objetivo de establecerse en el exterior.
Al momento de su fallecimiento, Barreto residía sola en un departamento que alquilaba en la zona céntrica de la ciudad californiana. Había llegado a Estados Unidos a mediados de 2024, pasando primero por Miami antes de radicarse definitivamente en la costa oeste.
En Los Ángeles, Narela se desempeñaba en distintos rubros, principalmente como moza. Su meta era encontrar mayores oportunidades económicas, aprovechando además su manejo fluido del idioma inglés, lo que le permitía trabajar ocasionalmente como traductora.
En su etapa en Argentina, trabajaba en el kiosco de su familia. Sus allegados la describen como una persona que mantenía un vínculo estrecho con sus parientes, a quienes ayudaba económicamente mediante el envío de dinero desde el extranjero de manera frecuente.
Cuando se perdió el contacto con ella, su familia inició gestiones ante los organismos oficiales. Su prima, Milagros, explicó durante la búsqueda que recurrieron al consulado para verificar si había sido detenida o deportada, pero los registros migratorios no mostraban irregularidades.
La última comunicación de Narela fue un mensaje de texto enviado a su madre. En ese breve contacto, la joven le avisó que estaba saliendo hacia su lugar de trabajo, sin dar indicios de ningún problema y sin que existieran datos sobre alguna pareja que pudiera aportar información.
Finalmente, tras los días de búsqueda y las consultas a las autoridades estadounidenses, la familia confirmó que Narela fue encontrada sin vida, lo que puso fin a los pedidos de paradero que se habían difundido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí