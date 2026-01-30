Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión

Tubos, costos, una derrota incómoda y debate estratégico

Tubos, costos, una derrota incómoda y debate estratégico

Horacio Augusto Pereira

30 de Enero de 2026 | 02:00
La licitación para la provisión de tubos de gran diámetro destinados a un gasoducto estratégico que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro dejó una señal relevante para el entramado productivo vinculado al sector energético.

El contrato quedó en manos de un consorcio encabezado por la empresa india Welspun Corp., que se impuso con una oferta sensiblemente más baja que la presentada por Techint. La diferencia de precios —cercana al 40%— no solo definió el resultado, sino que abrió un debate más amplio sobre la competitividad y estructura de costos.

Para entender por qué esta derrota golpeó con fuerza al Grupo Techint, es necesario mirar el detalle técnico del producto licitado. No se trataba de tubos sin costura, el segmento donde Techint es líder mundial indiscutido, sino de tubos con costura, utilizados en grandes gasoductos de transporte. Y esa diferencia no es menor.

Los tubos sin costura son un producto altamente sofisticado, con exigencias técnicas extremas, destinados principalmente a la perforación y extracción de hidrocarburos. Allí, la confiabilidad, la calidad metalúrgica y la capacidad de operar bajo altas presiones son determinantes. En ese negocio, Tenaris —el brazo industrial del grupo —juega el mundial de clubes: altas barreras de entrada, pocos competidores globales y una ventaja tecnológica consolidada que le permite competir menos por precio y más por desempeño.

Pero el gasoducto licitado no requería ese tipo de tubos. Los grandes trazados troncales utilizan tubos con costura, fabricados a partir de chapas de acero que se doblan y se sueldan longitudinal o helicoidalmente. Se trata de un producto técnicamente exigente, pero mucho más estandarizado, donde la competencia es intensa y el precio de la materia prima resulta decisivo.

Techint produce estos tubos en su planta SIAT de Valentín Alsina, con estándares reconocidos y experiencia acumulada en obras de gran escala. Sin embargo, en este segmento enfrenta una debilidad estructural: el costo de la chapa.

Mientras Welspun se abastece de acero chino —hoy el más barato del mundo debido a la sobrecapacidad siderúrgica global—, Techint utiliza chapa proveniente de Brasil o de la región, con precios significativamente más altos. En un mercado comoditizado, esa diferencia se traslada casi de manera directa al valor final de la oferta.

El resultado fue una licitación donde la ventaja de costos del competidor indio terminó siendo determinante. No hubo una derrota técnica ni un incumplimiento de especificaciones. Hubo, simplemente, una competencia en un terreno donde la eficiencia logística y el acceso a insumos baratos pesan más que la trayectoria industrial o la calidad relativa del producto.

Por eso el episodio resulta particularmente incómodo para Techint. No porque haya perdido una obra -algo habitual en mercados abiertos-, sino porque la derrota expone los límites de cuando compite en segmentos altamente sensibles al precio, sin herramientas que equilibren las asimetrías globales. Empresas como Welspun operan con respaldo estatal, financiamiento favorable y acceso a insumos subsidiados, en un contexto donde China fija el piso mundial del acero.

Otro debate: el energético

La controversia también pone en tensión un debate más amplio sobre el desarrollo energético argentino. Vaca Muerta es un proyecto estratégico, pensado no solo para aumentar la producción de gas, sino para generar encadenamientos productivos, empleo industrial y capacidades locales. Sin embargo, cuando las decisiones se toman exclusivamente en función del menor costo inmediato, esos objetivos quedan relegados.

Sí obliga a preguntarse cuál es el equilibrio deseable entre competitividad de corto plazo y desarrollo industrial de largo plazo. La licitación de los tubos no fue solo una adjudicación más: dejó al descubierto una discusión pendiente sobre el rol de la industria nacional en los grandes proyectos estratégicos y sobre qué reglas de juego se necesitan para que competir no sea una carrera cuesta arriba.

 

