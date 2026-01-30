Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Tanto en la Antártida como el Ártico, donde el suelo permaneció congelado durante milenios, el aumento de las temperaturas está activando procesos que preocupan a la comunidad científica. Una revisión internacional liderada por la Universidad McGill advierte que el deshielo está “despertando” comunidades microbianas capaces de transformar grandes reservas de materia orgánica en gases de efecto invernadero.
El estudio, publicado en Nature Reviews Microbiology señala que los microbios presentes en glaciares, permafrost y hielo marino muestran una actividad inédita a medida que el calentamiento avanza. Este fenómeno acelera la descomposición de carbono almacenado en los suelos congelados y libera dióxido de carbono y metano, dos gases clave en el calentamiento atmosférico.
Según explicó Scott Sugden, coautor del trabajo, “sabemos que estos cambios tendrán consecuencias significativas no sólo para el ciclo global del carbono, sino también para las comunidades humanas, la seguridad alimentaria y económica, y la liberación de toxinas”.
La revisión integró datos de regiones árticas, antárticas, alpinas y subárticas, y encontró un patrón común: cuando el deshielo reduce las limitaciones de temperatura y nutrientes, la actividad microbiana se intensifica y el ciclo del carbono se acelera. Factores como la humedad del suelo y la disponibilidad de oxígeno también pueden modificar estos procesos de forma imprevisible.
