Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Desde MasterChef a la Hija del Fuego

En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"

En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"
30 de Enero de 2026 | 07:56

Escuchar esta nota

¡Preparados, apunten.. Fuego! Así, en plena disputa por el rating y la competencia entre MasterChef Celebrity y Hija del Fuego, Wanda Nara apuntó contra la China Suárez con un incendiario ninguneo. 

Después del supuesto pedido de Wanda Nara para que Telefe adelante el horario de MasterChef Celebrity y se enfrente directamente con el estreno de Hija del Fuego, la serie protagonizada por la China Suárez que llegará a la pantalla de El Trece, la disputa mediática entre ambas volvió a intensificarse.

Entonces, lo que empezó como una estrategia de programación terminó trasladándose a los mensajes públicos, promos, cargadas y un nuevo capítulo de una rivalidad que parece no tener descanso.   

Es Wanda y es La China. Es Telefe y es Disney Plus. Un fuego, pero cruzado, caliente y de altas temperaturas. 

Así, en las últimas horas, Telefe lanzó una nueva promo oficial en la que recuerda el horario especial para el próximo lunes, una decisión que refuerza la idea de competencia directa contra el debut televisivo de la ficción de Disney Plus protagonizada por la actriz.

Entonces, en este cuadro de situación, Wanda aprovechó la campaña promocional para lanzar una picante frase, con una referencia directa al título de la serie de La China. 

LE PUEDE INTERESAR

Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio

LE PUEDE INTERESAR

“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal

"El verdadero fuego está en MasterChef", tiró la conductora en el adelanto del programa, marcando una comparación implícita con Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, la producción que arrasó en la plataforma de streaming desde su estreno y que ahora buscará ese éxito en la televisión abierta.

La promo no se queda solo en la chicana. Mientras se anuncian los detalles de la próxima emisión, el locutor suma expectativa sobre lo que se viene en la competencia culinaria: "Este lunes, gala de eliminación. Se va a poner caliente. Horario especial: 21:30". De fondo, la elección musical refuerza el concepto, con Fuego de Bomba Estéreo sonando como banda sonora de una jugada que parece pensada para subrayar el cruce entre ambos contenidos.

El movimiento no solo apunta a captar la atención del público, sino también a posicionar a MasterChef Celebrity como la propuesta más fuerte de la noche frente al estreno de la serie.

Todo se convierte en un mundo mediático cargado de tensión y atención. Dos lugares en la tele con el termómetro a full en el intento de vencer en el rating. 

¿Querían pantalla caliente? Ahí, está. Rivalidad personal y rivalidad entre señales. Llamen a los bomberos. Quema, de sólo pensarlo.  

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera de Buenos Aires

Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
+ Leidas

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil
Últimas noticias de Espectáculos

Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio

“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal

Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine

En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?
En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Deportes
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Policiales
El desolador audio que le envió Narela Barreto a un pastor evangélico tras instalarse en Los Ángeles
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
"Te voy a extrañar toda mi vida": sentidos mensajes para despedir a Narela Barreto
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla