En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
¡Preparados, apunten.. Fuego! Así, en plena disputa por el rating y la competencia entre MasterChef Celebrity y Hija del Fuego, Wanda Nara apuntó contra la China Suárez con un incendiario ninguneo.
Después del supuesto pedido de Wanda Nara para que Telefe adelante el horario de MasterChef Celebrity y se enfrente directamente con el estreno de Hija del Fuego, la serie protagonizada por la China Suárez que llegará a la pantalla de El Trece, la disputa mediática entre ambas volvió a intensificarse.
Entonces, lo que empezó como una estrategia de programación terminó trasladándose a los mensajes públicos, promos, cargadas y un nuevo capítulo de una rivalidad que parece no tener descanso.
Es Wanda y es La China. Es Telefe y es Disney Plus. Un fuego, pero cruzado, caliente y de altas temperaturas.
Así, en las últimas horas, Telefe lanzó una nueva promo oficial en la que recuerda el horario especial para el próximo lunes, una decisión que refuerza la idea de competencia directa contra el debut televisivo de la ficción de Disney Plus protagonizada por la actriz.
Entonces, en este cuadro de situación, Wanda aprovechó la campaña promocional para lanzar una picante frase, con una referencia directa al título de la serie de La China.
Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio
"The Rainmaker": David y Goliat en una batalla legal
"El verdadero fuego está en MasterChef", tiró la conductora en el adelanto del programa, marcando una comparación implícita con Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, la producción que arrasó en la plataforma de streaming desde su estreno y que ahora buscará ese éxito en la televisión abierta.
La promo no se queda solo en la chicana. Mientras se anuncian los detalles de la próxima emisión, el locutor suma expectativa sobre lo que se viene en la competencia culinaria: "Este lunes, gala de eliminación. Se va a poner caliente. Horario especial: 21:30". De fondo, la elección musical refuerza el concepto, con Fuego de Bomba Estéreo sonando como banda sonora de una jugada que parece pensada para subrayar el cruce entre ambos contenidos.
El movimiento no solo apunta a captar la atención del público, sino también a posicionar a MasterChef Celebrity como la propuesta más fuerte de la noche frente al estreno de la serie.
Todo se convierte en un mundo mediático cargado de tensión y atención. Dos lugares en la tele con el termómetro a full en el intento de vencer en el rating.
¿Querían pantalla caliente? Ahí, está. Rivalidad personal y rivalidad entre señales. Llamen a los bomberos. Quema, de sólo pensarlo.
