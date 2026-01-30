Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Donald Trump endurece el cerco: declara “amenaza excepcional” a Cuba y la deja sin combustible

Donald Trump endurece el cerco: declara “amenaza excepcional” a Cuba y la deja sin combustible
30 de Enero de 2026

Escuchar esta nota

Donald Trump volvió a encender la mecha internacional. El presidente de Estados Unidos calificó al régimen cubano como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional y firmó una orden ejecutiva que apunta directo al talón de Aquiles de la isla: el suministro de petróleo.

La medida impone aranceles y sanciones a los países que comercialicen crudo con Cuba y abre la puerta a un estrangulamiento económico aún más severo para un país ya golpeado por la crisis.

La vida cotidiana, en modo supervivencia

Las consecuencias se sienten puertas adentro. En La Habana y otras ciudades, los apagones de hasta diez horas diarias y las largas filas para cargar combustible forman parte del paisaje diario. Conductores y motociclistas pasan horas esperando para conseguir unos pocos litros de nafta o diésel.

Para peor, buena parte de los comercios que cuentan con alimentos y productos esenciales sólo aceptan dólares, empujando a miles de cubanos al mercado informal o a depender de remesas del exterior.

La respuesta de La Habana: “agresión brutal”

El gobierno cubano salió con los tapones de punta. Calificó el decreto como un “brutal acto de agresión” y un nuevo intento de asfixiar la economía de la isla, sometida al embargo estadounidense desde 1962.

El presidente Miguel Díaz-Canel fue todavía más duro y denunció una política “fascista y criminal”, cuyo objetivo —sostuvo— es provocar el colapso económico y social del país.

México prende la alarma por una crisis humanitaria

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión de Washington y la consideró “inaceptable”. Advirtió que sancionar a los países que venden petróleo a Cuba puede afectar directamente a hospitales, la alimentación y los servicios básicos.

Aunque aseguró que buscará “alternativas” para asistir al pueblo cubano, también dejó en claro que su gobierno debe resguardar los intereses nacionales frente a la presión de Estados Unidos.

El petróleo, la llave que puede apagar la isla

Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para cubrir su demanda energética. Produce alrededor de 40.000, mientras que el resto depende de importaciones.

Venezuela era su principal proveedor, con unos 27.000 barriles diarios, pero el flujo se cortó tras la caída de Nicolás Maduro. México aportó entre 6.000 y 12.000 barriles, y Rusia cerca de 6.000. Todos esos envíos quedaron ahora bajo la amenaza de sanciones de Washington.

Venezuela, China y un tablero cada vez más tenso

Desde Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez osciló entre el alineamiento con Estados Unidos y la crítica abierta a las sanciones contra Cuba, dejando al descubierto las tensiones internas del régimen venezolano.

China, en tanto, condenó el decreto y acusó a Washington de injerencia externa, al considerar que las medidas privan al pueblo cubano de su derecho al desarrollo.

Trump en escena y Cuba contra las cuerdas

Con una firma y una frase contundente, Trump volvió a dominar la escena internacional. Cuba, mientras tanto, enfrenta escasez de combustible, alimentos y electricidad, en un contexto cada vez más frágil.

Un nuevo capítulo de alto voltaje geopolítico, con un protagonista que no pasa desapercibido y una isla que siente, día a día, el peso de la decisión.

