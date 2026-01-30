La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
Más tensión en el PJ: La Cámpora ahora empuja a Kicillof para liderar el partido
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
Fuerte desplome del oro tras un récord histórico: la mayor caída diaria desde 1983
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Se viene la segunda temporada de En el barro: cuándo se estrena y qué se vio en el tráiler
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Desde el domingo, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
VIDEO.- Así un vidrio cayó encima de un auto desde un piso 12 en 44 entre 15 y 16: una mujer se salvó de milagro
Anunciaron cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
Autopista La Plata: licitarán las obras para la subida y bajada de Diagonal 74
Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar
La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
Lotes ilegales en La Plata: afirman que labran un acta de contravención por día
Argentina recomienda no viajar a Cuba tras las nuevas amenazas de Estados Unidos
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Trump negocia con Milei para que Argentina reciba deportados de Estados Unidos
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Donald Trump volvió a encender la mecha internacional. El presidente de Estados Unidos calificó al régimen cubano como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional y firmó una orden ejecutiva que apunta directo al talón de Aquiles de la isla: el suministro de petróleo.
La medida impone aranceles y sanciones a los países que comercialicen crudo con Cuba y abre la puerta a un estrangulamiento económico aún más severo para un país ya golpeado por la crisis.
La vida cotidiana, en modo supervivencia
Las consecuencias se sienten puertas adentro. En La Habana y otras ciudades, los apagones de hasta diez horas diarias y las largas filas para cargar combustible forman parte del paisaje diario. Conductores y motociclistas pasan horas esperando para conseguir unos pocos litros de nafta o diésel.
Para peor, buena parte de los comercios que cuentan con alimentos y productos esenciales sólo aceptan dólares, empujando a miles de cubanos al mercado informal o a depender de remesas del exterior.
La respuesta de La Habana: “agresión brutal”
LE PUEDE INTERESAR
Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump
LE PUEDE INTERESAR
Bronca social con Trump por la ofensiva migratoria
El gobierno cubano salió con los tapones de punta. Calificó el decreto como un “brutal acto de agresión” y un nuevo intento de asfixiar la economía de la isla, sometida al embargo estadounidense desde 1962.
El presidente Miguel Díaz-Canel fue todavía más duro y denunció una política “fascista y criminal”, cuyo objetivo —sostuvo— es provocar el colapso económico y social del país.
México prende la alarma por una crisis humanitaria
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión de Washington y la consideró “inaceptable”. Advirtió que sancionar a los países que venden petróleo a Cuba puede afectar directamente a hospitales, la alimentación y los servicios básicos.
Aunque aseguró que buscará “alternativas” para asistir al pueblo cubano, también dejó en claro que su gobierno debe resguardar los intereses nacionales frente a la presión de Estados Unidos.
El petróleo, la llave que puede apagar la isla
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para cubrir su demanda energética. Produce alrededor de 40.000, mientras que el resto depende de importaciones.
Venezuela era su principal proveedor, con unos 27.000 barriles diarios, pero el flujo se cortó tras la caída de Nicolás Maduro. México aportó entre 6.000 y 12.000 barriles, y Rusia cerca de 6.000. Todos esos envíos quedaron ahora bajo la amenaza de sanciones de Washington.
Venezuela, China y un tablero cada vez más tenso
Desde Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez osciló entre el alineamiento con Estados Unidos y la crítica abierta a las sanciones contra Cuba, dejando al descubierto las tensiones internas del régimen venezolano.
China, en tanto, condenó el decreto y acusó a Washington de injerencia externa, al considerar que las medidas privan al pueblo cubano de su derecho al desarrollo.
Trump en escena y Cuba contra las cuerdas
Con una firma y una frase contundente, Trump volvió a dominar la escena internacional. Cuba, mientras tanto, enfrenta escasez de combustible, alimentos y electricidad, en un contexto cada vez más frágil.
Un nuevo capítulo de alto voltaje geopolítico, con un protagonista que no pasa desapercibido y una isla que siente, día a día, el peso de la decisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí