Deportes

Otro capítulo de gloria para Gustavo Fernández

Otro capítulo de gloria para Gustavo Fernández

fernández y oda

31 de Enero de 2026
Edición impresa

El argentino Gustavo Fernández volvió a escribir otra página dorada e histórica para el deporte adaptado, al coronarse en la madrugada de ayer campeón de dobles en el Abierto de Australia 2026, y completar de esta manera el denominado Grand Slam de la especialidad.

La conquista del argentino lo instala definitivamente entre las grandes leyendas del tenis sobre silla de ruedas a nivel mundial.

Fernández se llevó la corona en Melbourne junto al japonés Tokito Oda, después de superar con autoridad por 6-2 y 6-1 a la pareja integrada por el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, quienes partían como máximos favoritos del certamen.

El encuentro fue un verdadero dominio de principio a fin por parte de la dupla argentino-japonesa, que resolvió la final en tan solo una hora y cinco minutos de juego.

Con esta nueva consagración, Gustavo Fernández completó el Grand Slam carrera en dobles, pues anteriormente, hacía conquistado los trofeos de Roland Garros 2019; Wimbledon 2015 y 2022, y el US Open del año pasado. El Abierto de Australia era el único “Major” que le faltaba para completar la colección, objetivo que venía persiguiendo desde hace años.

UN hecho CURIOSO

Gustavio Fernández y Tokito Oda, amigos dentro y fuera de la cancha, fueron protagonistas de una curiosa situación, ya que solo unas horas antes de la consagración en dobles fueron oponentes en las semifinales de singles. Allí el triunfo quedó en manos del japonés de 19 años, quien se impuso por 6-1 y 7-6 (2), luego de una hora y 21 minutos de juego.

Banco Provincia y Estudiantes, en otra jornada del vóley femenino

Loterías y quinielas

“Estoy muy emocionado porque se consiguió el título después de varios meses de trabajo. Junto a Oda, logramos el objetivo que nos propusimos. Es un amigo, pero además, un enorme jugador que supo imponer su juego en una definición clave y complicada”, expresó Gustavo Fernández.

 

