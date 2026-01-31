Otro capítulo de gloria para Gustavo Fernández

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino Gustavo Fernández volvió a escribir otra página dorada e histórica para el deporte adaptado, al coronarse en la madrugada de ayer campeón de dobles en el Abierto de Australia 2026, y completar de esta manera el denominado Grand Slam de la especialidad.
La conquista del argentino lo instala definitivamente entre las grandes leyendas del tenis sobre silla de ruedas a nivel mundial.
Fernández se llevó la corona en Melbourne junto al japonés Tokito Oda, después de superar con autoridad por 6-2 y 6-1 a la pareja integrada por el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, quienes partían como máximos favoritos del certamen.
El encuentro fue un verdadero dominio de principio a fin por parte de la dupla argentino-japonesa, que resolvió la final en tan solo una hora y cinco minutos de juego.
Con esta nueva consagración, Gustavo Fernández completó el Grand Slam carrera en dobles, pues anteriormente, hacía conquistado los trofeos de Roland Garros 2019; Wimbledon 2015 y 2022, y el US Open del año pasado. El Abierto de Australia era el único “Major” que le faltaba para completar la colección, objetivo que venía persiguiendo desde hace años.
Gustavio Fernández y Tokito Oda, amigos dentro y fuera de la cancha, fueron protagonistas de una curiosa situación, ya que solo unas horas antes de la consagración en dobles fueron oponentes en las semifinales de singles. Allí el triunfo quedó en manos del japonés de 19 años, quien se impuso por 6-1 y 7-6 (2), luego de una hora y 21 minutos de juego.
LE PUEDE INTERESAR
Banco Provincia y Estudiantes, en otra jornada del vóley femenino
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
“Estoy muy emocionado porque se consiguió el título después de varios meses de trabajo. Junto a Oda, logramos el objetivo que nos propusimos. Es un amigo, pero además, un enorme jugador que supo imponer su juego en una definición clave y complicada”, expresó Gustavo Fernández.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí