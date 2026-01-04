Expectativas 2026: el delicado equilibrio entre credibilidad y riesgo

En economía, las expectativas no son una variable accesoria: son un insumo central del funcionamiento del sistema. Las decisiones de consumo, inversión, fijación de precios y demanda de dinero se toman mirando hacia adelante, no hacia atrás. Por eso, los programas de estabilización dependen tanto -o más- de la confianza que generan como de los instrumentos que utilizan. En ese marco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central funciona como una suerte de termómetro de credibilidad: no anticipa el futuro, pero sí revela cómo lo perciben quienes toman decisiones económicas relevantes. Las expectativas para 2026 permiten, entonces, evaluar hasta qué punto el mercado cree en la continuidad y consistencia del programa económico.

Durante 2025, ese termómetro mostró una dinámica cambiante. A comienzos del año, el optimismo era marcado: se proyectaba una inflación de 25,9% para 2025 y de apenas 15,3% para 2026, en un contexto donde el proceso desinflacionario parecía consolidarse. Sin embargo, a medida que avanzó el año y se hicieron evidentes las limitaciones del esquema cambiario y monetario, las expectativas se deterioraron. Hacia mitad de año, las proyecciones inflacionarias se ajustaron al alza y luego se estabilizaron en niveles más elevados. En el último REM, el mercado espera una inflación interanual del 21,0% para noviembre de 2026 y del 12,0% recién para noviembre de 2027. La lectura es clara: se sigue descontando una desaceleración, pero más lenta y con un piso inflacionario más alto que el imaginado originalmente.

Algo similar ocurrió con las expectativas de crecimiento. Para 2025, el REM comenzó proyectando una expansión del 4,5%, impulsada por el arrastre estadístico de 2024. Ese número mejoró hasta 5,2% en mayo, cuando el rebote de algunos sectores reforzó el optimismo, pero luego cayó de manera significativa: en septiembre, el mercado ya esperaba apenas 3,9%. El último relevamiento corrige nuevamente al alza y ubica el crecimiento del año en 4,4%. La trayectoria refleja bien la dinámica real de la economía: un crecimiento que existe, pero que nunca logró consolidarse como una recuperación genuina y sostenida.

Las expectativas muestran un deterioro persistente en el mercado laboral

Las expectativas para 2026 muestran un sesgo algo más estable, aunque también con vaivenes. A comienzos de 2025, el mercado proyectaba un crecimiento del 3,7% para el año siguiente, bajo el supuesto de una normalización macroeconómica progresiva. Esa expectativa se fue deteriorando hasta septiembre, en línea con el freno de la actividad y las tensiones financieras, para luego mejorar en el último REM hasta 3,4%. El mensaje implícito es que el mercado sigue creyendo en una economía en expansión, pero ya no descuenta un escenario de fuerte rebote, sino uno de crecimiento moderado y condicionado.

EL FRENTE CAMBIARIO

Donde el cambio de expectativas fue más marcado es en el frente cambiario. A comienzos de 2025, se esperaba una devaluación del tipo de cambio oficial del 17% a doce meses. Con el correr del año, y frente a la persistente apreciación real y la falta de acumulación de reservas, esa expectativa se deterioró hasta un 27% en septiembre (en el marco de la corrida cambiaria electoral). Tras las elecciones y una mayor calma financiera, el último REM muestra una corrección significativa: hoy el mercado espera una devaluación del 16% a doce meses. Dado el sendero inflacionario proyectado, esto implica que los analistas descuentan una apreciación real del orden del 4,4%, lo que supone que el régimen cambiario lograría sostenerse sin correcciones abruptas.

La única variable donde las expectativas muestran un deterioro persistente es el mercado laboral. A comienzos del año, se esperaba que la tasa de desocupación hacia fines de 2026 fuera del 7,0%. Esa proyección mejoró hasta 6,2% en mayo, en el mencionado contexto de recuperación incipiente de la actividad, pero desde entonces volvió a empeorar de manera sostenida. De hecho, en el último relevamiento los datos de empleo no acompañan las mejores perspectivas de actividad, en sintonía con un modelo donde los sectores ganadores no son los más intensivos en trabajo. En el último REM, la desocupación esperada para fines de 2026 asciende al 7,2%.

En conclusión, el REM muestra un sesgo moderadamente positivo hacia 2026. El mercado cree en una inflación más baja, crecimiento moderado y estabilidad cambiaria relativa. Esa confianza es un activo clave para el Gobierno, porque ayuda a anclar expectativas y reduce la probabilidad de crisis auto-inducidas. Pero también encierra un riesgo: si esas expectativas no se validan con resultados concretos —acumulación de reservas, estabilidad cambiaria y recuperación del empleo—, el costo de la desilusión puede ser elevado. En economías frágiles, la credibilidad no se erosiona de manera gradual: suele hacerlo de golpe.