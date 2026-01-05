Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno

5 de Enero de 2026 | 02:14
Edición impresa

Alrededor de 50 personas oriundas de Venezuela, se volvieron a concentrar ayer por la tarde en el corazón de Plaza Moreno. ¿El objetivo? Continuar con la manifestación ante la detención de Nicolás Maduro. Durante el encuentro, que comenzó alrededor de las 18 horas, se observaron carteles cuyas leyendas expresaban: “Estamos listos para reconstruir en libertad”, “Liberen ya a los presos políticos injustamente” y “El cambio en Venezuela es indetenible”, entre otros. La movilización, según expresaron los organizadores, buscó dar continuidad a las expresiones públicas en diferentes puntos del país.  
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

