Se va dejando copas y un sello imposible de olvidar

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense
El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos
Tapia apela, busca que lo dejen salir del país y pide su sobreseimiento
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
Afirman que hay 99% de chances de recesión en los próximos 6 meses
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
VIDEO. Interviene la Justicia por un criadero con 20 perros en condiciones insalubres
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Por supuesto que la vida de Estudiantes continuará con su rica historia, un presente competitivo envidiable y el futuro cargado de dulces expectativas, pero es lógico que los hinchas sientan algo de pena por el abrupto punto final de una era tremendamente positiva.
Eduardo Domínguez construyó en casi tres años de trabajo una identidad eficaz y seductora que encajó perfectamente con la idiosincrasia pincharrata.
Criado en Vélez, identificado con Huracán y campeón con Colón de Santa Fe, llegó a City Bell sin un solo rasgo que lo acercara al ADN albirrojo. Sin embargo, rápidamente irradió seriedad, supo generar credibilidad y empezó a demostrar idoneidad para conducir al plantel de turno.
Vestido casi siempre de negro, no tan locuaz, serio, siempre familiero, nunca soberbio y empático con cada uno de los empleados del club, el “Barba” se hizo querer.
Perceptivo, entendió rápido que la historia estudiantil mantiene un hilo conductor sostenido por el esfuerzo y lo unió a su apetito de gloria voraz. El deseo por ganar títulos se adosó naturalmente a la estirpe ganadora de una institución cada día más fuerte.
Armó tres planteles, reinventó defensas, mediocampos y líneas de ataque. Levantó cinco trofeos, creció él e hizo crecer a sus dirigidos. Fue cercano, pero no meloso ni “vende humo” con los hinchas. Por todo lo descripto y bastante más, está sentado a la mesa de los grandes directores técnicos de la historia roja y blanca.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
LE PUEDE INTERESAR
El Chelo Torres llegó a los nueve goles en el Lobo
¿Tuvo malos momentos? Claro que sí, pero nunca dio la sensación que la bronca popular le pasara por un costado. La última gran demostración fue hace poco, después de un mal partido que terminó en empate frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Un “rato” después de haber sumado la quinta estrella fue a la conferencia de prensa y sentenció: “no vamos a repetir una actuación así. Como estuvimos hoy, nunca más”. Después de eso volvió a UNO y venció a Deportivo Riestra recuperando los rasgos habituales.
El último semestre del almanaque anterior quedará como el punto culminante de un ciclo difícil de superar. La historia que nació en aquel impecable pasillo de espaldas al disparate dirigencial de la AFA terminó en un título digno de una película. El equipo de andar irregular que ingresó a la sala VIP gracias a tres resultados concatenados, luego se transformó en un campeón que la bibliografía Pincha siempre recordará con amplia sonrisa.
Sebastián Verón no tuvo una magnífica relación con él y, sin embargo, advirtió, hace ya bastante (por ejemplo en aquel partido ante Huracán), que los hinchas lo quieren en serio. La despedida de ayer, muy merecida por cierto, fue organizada por el club con una lectura muy acertada de la atmósfera que iba copar el escenario.
El monólogo final sentado frente a un micrófono fue tan sentido como medido. Se fue bien. Muy bien. Agradeciendo y sabiendo que podrá regresar cuando coincidan sus ganas con el deseo de quien esté gobernando.
Así como su estadía tuvo cimbronazos y tensiones internas fáciles de recordar, lo que se vivió ayer significó el mejor broche para tan fructífero lapso.
¿Lo consensuaron incluyéndolo como parte de una negociación económica ? Quizás. Puede ser. Lo importante es que los socios que fueron al estadio disfrutaron y fueron valiosos partícipes de una jornada que estuvo a la altura del club que los contiene.
El “Barba” partió. Lo esperan en Brasil. Aquí los Pinchas lo van a extrañar.
Por algo la gente lo ovacionó. Fue un Sr. de comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí