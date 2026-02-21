Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Administradores advierten que cada aumento impacta en la recaudación y complica las reparaciones generales
En los edificios de La Plata, la morosidad en el pago de expensas ronda hoy entre el 18 y el 22 por ciento, según estimaciones del sector. El techo de esa banda de incumplimiento está por sobre el promedio histórico, que va hasta el 20 por ciento y no es sólo un número, ya que explica complicaciones en los planes de mejora y mantenimiento de los edificios.
Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata se detalló que los niveles promedio históricos de la morosidad rondan entre el 15 y el 20 por ciento “dependiendo de cada edificio, porque la situación no es igual para todos los casos. Algunas unidades pagan y otras se atrasan”, se explicó.
En este contexto, en algunos casos la deuda es circunstancial y responde a dificultades puntuales, mientras que en otros se extiende en el tiempo, lo que obliga a pasar a una instancia judicial para el cobro.
Entre las razones más frecuentes aparecen los cambios de inquilinos o cuando las unidades quedan vacías. “Bien porque quedó vacío y el propietario cuando lo alquila salda su deuda o bien porque el inquilino se colgó y se olvidó de pagar”, se indicó desde la Cámara.
En tanto, se explicó que el mes de enero suele ser un mes complicado por el período de vacaciones. Luego, el porcentaje de morosidad tiende a regularizarse.
El incumplimiento en el pago de las expensas puede derivar en distintas consecuencias, tanto para el deudor como para el consorcio. “Implica que se generen huecos en la recaudación porque los valores de expensas son muy justos”, se señaló desde la entidad. Si bien los servicios básicos -como luz, agua, limpieza y mantenimiento esencial- suelen afrontarse, el problema aparece con los trabajos programados. “Lo que a veces no se puede cubrir son las reparaciones, el cambio de luces de emergencia o la reparación de filtraciones que estaban programadas dentro de los valores de expensas, pero que al no recaudarse en su totalidad hace que se tengan que retrasar los arreglos”, se indicó.
Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
Esta situación genera problemas con los propietarios. “Están los que lo entienden y los que no”, se reconoció, porque los vecinos que cumplen con el pago reclaman mayor celeridad en los arreglos. “A veces se molestan porque dicen ‘yo estoy al día y por qué tengo que esperar por el que está atrasado’. Pero el tema es que si el consorcio no tiene los fondos disponibles no se puede hacer el trabajo”, se explicó en la entidad platense.
Al respecto, se aclaró que “la administración no está obligada a prestarle plata al consorcio si no tiene los recursos para hacer los arreglos, por lo que tienen que esperar a que se recauden los fondos”.
Por eso, se indicó que debido a la morosidad, el tiempo de las reparaciones muchas veces no coincide con las expectativas de los vecinos.
En promedio, los precios actuales de las expensas en edificios céntricos con servicios básicos tienen los siguientes valores: alrededor de 100 mil pesos para unidades de un dormitorio; 155 mil pesos para dos dormitorios y 180 mil pesos para tres dormitorios.
“Puede suceder que en algún edificio los valores estén más altos y en otros más bajos”, aclararon desde la cámara platense. Uno de los motivos que influye en esa variación son las obras que se puedan estar realizando, ya que en esos casos “los valores se disparan”.
Sin embargo, a este escenario se suma que en febrero se aplicará una suba de hasta el 5 por ciento, producto del aumento salarial otorgado a los encargados de edificios. “Impactan tanto el incremento como el bono de suma fija de 120 mil pesos”, explicaron desde el sector.
En ese sentido, se indicó que “el encargado debe actualizar su salario para no quedar rezagado frente a la inflación, pero este mes, además del porcentaje de aumento, se incorporó una suma fija”.
Asimismo, se advirtió que “cada vez que aumentan las expensas, la recaudación se resiente. Aunque la inflación esté en baja, el impacto en el bolsillo de la gente se siente igual, porque muchas veces no alcanza para afrontar todos los gastos”.
