La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas

Padres, madres y estudiantes llenaron ayer librerías céntricas a una semana del comienzo de clases. Desde temprano, los locales registraron filas en las cajas y mostradores repletos de útiles, mochilas y cuadernos.
El movimiento, según contaron los comerciantes, se concentra en los últimos días previos al comienzo de clases. “Hace varios años que los últimos diez días son los de mayor actividad”, explicó uno de los dueños de una tradicional librería céntrica. Y agregó que el flujo de clientes está vinculado a las promociones vigentes.
En esta oportunidad, los descuentos bancarios y las facilidades de pago en cuotas sin interés fueron determinantes. Muchos padres organizaron las compras en función de los días con beneficios, lo que generó picos de demanda en determinadas jornadas.
Las listas escolares, que incluyen desde cuadernos y carpetas hasta artículos de arte y tecnología, implican un gasto significativo para las familias. En las góndolas, los precios muestran una amplia variedad según marca y calidad. Las mochilas básicas arrancan en los $30.000 y pueden trepar hasta los $100.000. La cartuchera es otro de los artículos con mayor dispersión: hay opciones económicas desde $3.000, pero los modelos más completos pueden costar $30.000 e incluso alcanzar los $50.000, según el diseño y la marca. Entre los útiles clásicos, el cuaderno de tapa dura de 48 hojas se consigue entre $5.000 y $9.000. A eso se suma la caja de 12 lápices de colores, que ronda los $5.000, y el combo básico de lápiz negro, goma, sacapuntas y tijera, que implica otros $5.000 adicionales.
Por eso, las promociones y rebajas propias de cada comercio se convirtieron en un factor clave para decidir dónde comprar. Algunos locales ofrecieron descuentos por pago en efectivo y combos armados con precios especiales.
